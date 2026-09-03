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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई DA में 3% की बढ़ोतरी तय, 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले लेबर ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के जून के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का गणित पूरी तरह बैठ रहा है. हालांकि, कर्मचारियों को इसके आधिकारिक एलान के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

कैबिनेट की फाइनल मुहर मिलना अभी बाकी

यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि 3 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी अभी अंतिम नहीं है. यह केवल सरकारी आंकड़ों और फॉर्मूले के आधार पर की गई एक सटीक गणना है. केंद्र सरकार या केंद्रीय कैबिनेट ने अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय जल्द ही इसका कैबिनेट नोट तैयार करेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. आमतौर पर सरकार जुलाई साइकिल के डीए का एलान अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में दिवाली के आस-पास करती है.

देरी से घोषणा के बावजूद मिलेगा पूरा एरियर

भले ही सरकार इसका आधिकारिक एलान त्योहारों के सीजन में करे, लेकिन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा. सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि जुलाई से लेकर घोषणा वाले महीने तक का पूरा बकाया पैसा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एकमुश्त एरियर के रूप में नवंबर की सैलरी के साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा.