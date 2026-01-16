ETV Bharat / business

2026 में घर बनाना होगा और महंगा, सीमेंट की कीमतों में भारी उछाल के संकेत

एचएसबीसी ग्लोबल इनवेस्टमेंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में सीमेंट की कीमतों में तेज वृद्धि की संभावना है.

सीमेंट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. (ANI)
Published : January 16, 2026 at 9:58 AM IST

नई दिल्ली: एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही (1QCY26) में सीमेंट उद्योग में तेज़ दाम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसकी मुख्य वजह मौसम के हिसाब से मजबूत मांग और नई क्षमता (कैपेसिटी) के असर का देर से सामने आना बताया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां इस अवधि में बड़े स्तर पर सीमेंट के दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगी और मजबूत मांग के चलते इन बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा बाज़ार में टिक भी सकता है.

नई क्षमता का असर तुरंत नहीं
एचएसबीसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान उद्योग में 100 मिलियन टन से अधिक नई उत्पादन क्षमता जुड़ने की संभावना है. हालांकि, इसका असर तुरंत नहीं पड़ेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नई क्षमता का दबाव कैलेंडर वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में दिखेगा. इस कारण 2026 की पहली छमाही (1HCY26) में कंपनियों को दाम बढ़ाने का अवसर मिलेगा और कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची बनी रह सकती हैं.

2025 की दूसरी छमाही रही कमजोर
रिपोर्ट में बताया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2025 की दूसरी छमाही सीमेंट सेक्टर के लिए निराशाजनक रही. इस दौरान कीमतें नहीं बढ़ पाईं और कंपनियों की आय पर दबाव रहा. इसका कारण खराब मौसम और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में सुस्ती को माना गया है, जिससे मांग प्रभावित हुई.

मांग वृद्धि की रफ्तार होगी सामान्य
आगे चलकर सीमेंट की मांग में वृद्धि दर सामान्य स्तर पर आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, मांग वृद्धि 6–7 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह लगभग 9 प्रतिशत थी. हालांकि, चिंता की बात यह है कि 2026-27 में जो नई क्षमता जुड़ने वाली है, वह मांग से अधिक हो सकती है.

निकट भविष्य में दबाव संभव
दिसंबर तिमाही में परिचालन प्रदर्शन कमजोर रह सकता है. खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में दामों में क्रमिक गिरावट देखी गई है. इसके अलावा, पेट कोक (ईंधन) की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से लागत बढ़ सकती है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ सकता है.

दक्षिण और पूर्व में दाम बढ़ाने की कोशिश
एचएसबीसी ने बताया कि सीमेंट कंपनियां पहले ही दक्षिण और पूर्वी भारत में दाम बढ़ाने की कोशिश कर चुकी हैं या जनवरी में ऐसा करने वाली हैं. हालांकि सभी बढ़ोतरी टिकेगी नहीं, लेकिन कुछ हद तक दाम बढ़ने की संभावना है, जिससे वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही से EBITDA में सुधार आ सकता है.

मध्यम अवधि को लेकर सकारात्मक रुख
कुल मिलाकर, एचएसबीसी का सीमेंट सेक्टर को लेकर मध्यम अवधि का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, मांग में सुधार, पीक सीजन में अनुशासित कीमतें और नई क्षमता का दबाव बाद में आने से उद्योग को सहारा मिलेगा.

