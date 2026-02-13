ETV Bharat / business

बदल गया महंगाई नापने का पैमाना, अब खाने-पीने से ज्यादा पढ़ाई और सेहत पर आपके खर्च को देखेगी सरकार

CEA नागेश्वरन के अनुसार नई CPI सीरीज आधुनिक खर्चों को दर्शाएगी, जिससे गरीबी अनुमान सटीक होंगे और स्थिर आर्थिक नीतियां बनाने में मदद मिलेगी.

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 10:49 AM IST

नई दिल्ली: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है. उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी.

नई CPI सीरीज की मुख्य बातें

बदलते खर्च का तरीका: नागेश्वरन के अनुसार, भारतीयों के खर्च करने का तरीका अब बदल गया है. पहले लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते थे, लेकिन अब वे स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और यात्रा पर अधिक खर्च कर रहे हैं. यह बदलाव इस बात का संकेत है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है और देश में उत्पादकता में सुधार हुआ है.

भोजन का कम वजन: नई सीरीज में 'खाद्य और पेय पदार्थों' का वजन 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है. भोजन की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता रहता है. इसका वजन कम होने से अब महंगाई के आंकड़ों में ज्यादा स्थिरता आएगी.

सटीक गरीबी अनुमान: चूंकि गरीबी का आकलन उपभोग और महंगाई के आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए नई सीरीज से यह पता लगाना आसान होगा कि वास्तव में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

बेहतर मौद्रिक और राजकोषीय नीति: CEA ने स्पष्ट किया कि जब महंगाई के आंकड़े सटीक होंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ब्याज दरों पर फैसला लेने में आसानी होगी. अब नीति निर्माताओं को केवल खाद्य आपूर्ति की समस्याओं के बजाय बाजार की वास्तविक मांग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी.

बजट में स्थिरता: महंगाई दर स्थिर रहने से सरकार के खर्चों, जैसे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और मुद्रास्फीति-इंडेक्स बांड पर पड़ने वाले बोझ का पहले से सही अनुमान लगाया जा सकेगा. इससे बजट बनाना अधिक आसान और विश्वसनीय होगा.

क्या बदला है इस बार?
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी इस नए इंडेक्स में वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है. इसमें सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 की गई है. इसके अलावा, पहली बार इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के घर के किराए (Rural Rent) को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण महंगाई का बेहतर पता चल सकेगा.

जनवरी 2026 में इस नई सीरीज के तहत देश की खुदरा महंगाई दर 2.75% दर्ज की गई है. सरकार की योजना है कि अब हर 5 साल में CPI के आधार वर्ष को बदला जाए ताकि यह हमेशा आधुनिक खर्चों के अनुरूप रहे.

