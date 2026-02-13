ETV Bharat / business

बदल गया महंगाई नापने का पैमाना, अब खाने-पीने से ज्यादा पढ़ाई और सेहत पर आपके खर्च को देखेगी सरकार

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ( ians )

नई दिल्ली: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है. उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी. नई CPI सीरीज की मुख्य बातें बदलते खर्च का तरीका: नागेश्वरन के अनुसार, भारतीयों के खर्च करने का तरीका अब बदल गया है. पहले लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते थे, लेकिन अब वे स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और यात्रा पर अधिक खर्च कर रहे हैं. यह बदलाव इस बात का संकेत है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है और देश में उत्पादकता में सुधार हुआ है. भोजन का कम वजन: नई सीरीज में 'खाद्य और पेय पदार्थों' का वजन 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है. भोजन की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता रहता है. इसका वजन कम होने से अब महंगाई के आंकड़ों में ज्यादा स्थिरता आएगी. सटीक गरीबी अनुमान: चूंकि गरीबी का आकलन उपभोग और महंगाई के आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए नई सीरीज से यह पता लगाना आसान होगा कि वास्तव में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.