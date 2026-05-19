CDSCO की सख्त चेतावनी, कॉस्मेटिक उत्पादों को इंजेक्शन के रूप में लगाने पर पूरी तरह रोक
CDSCO ने कॉस्मेटिक उत्पादों को इंजेक्शन के रूप में लगाने पर रोक लगाते हुए इसे गैर-कानूनी बताया है.
Published : May 19, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सौंदर्य और त्वचा देखभाल उद्योग को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. देश के मुख्य स्वास्थ्य नियामक ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है. CDSCO ने चेतावनी दी है कि सौंदर्य प्रसाधनों को इंजेक्शन के जरिए शरीर में डालना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 का सीधा उल्लंघन है.
नियामक ने साफ किया कि बाजार में इंजेक्शन के रूप में मिलने वाले उत्पाद कानूनी रूप से 'कॉस्मेटिक' की श्रेणी में आते ही नहीं हैं. इसलिए उपभोक्ताओं, पेशेवरों या ब्यूटी क्लीनिकों द्वारा इनका ऐसा उपयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है.
कानूनी परिभाषा और सही उपयोग
नोटिस में कॉस्मेटिक की कानूनी परिभाषा को दोहराते हुए कहा गया है कि सौंदर्य प्रसाधन केवल मानव शरीर की सफाई, सुंदरता बढ़ाने, आकर्षण बढ़ाने या रूप-रंग को बदलने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं. कानून के मुताबिक, इनका उपयोग केवल त्वचा पर रगड़ने, उड़ेलने, छिड़कने या स्प्रे करने (Rubbed, Poured, Sprinkled or Sprayed) के लिए ही किया जा सकता है. इन्हें शरीर के भीतर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, पेशेवर डॉक्टरों या क्लीनिकों द्वारा भी किसी बीमारी या त्वचा की समस्या के 'इलाज' के उद्देश्य से कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है.
भ्रामक विज्ञापनों और लेबल से छेड़छाड़ पर रोक
आजकल कई ब्यूटी क्लीनिक चमकती त्वचा और एंटी-एजिंग के लिए ग्लूटाथियोन या कोलेजन जैसे रसायनों के इंजेक्शन कॉस्मेटिक के नाम पर दे रहे हैं. CDSCO ने इस पर रोक लगाते हुए कहा है कि लेबलिंग नियमों के तहत कोई भी निर्माता या क्लीनिक ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता जो उपभोक्ता को गुमराह करे. इसके साथ ही, उत्पाद के मूल कंटेनर, लेबल या रैपर पर निर्माता द्वारा लिखे गए किसी भी निर्देश या निशान को बदलना या मिटाना दंडनीय अपराध है.
नियामक ने बताया कि सुरक्षित और प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तय की जाती है, जिसका पालन करना अनिवार्य है.
जनता से शिकायत करने की अपील
CDSCO ने आम नागरिकों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी ब्यूटी क्लीनिक, सैलून या अस्पताल में कॉस्मेटिक उत्पादों को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत केंद्रीय नियामक या संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से करें. स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कदम से नकली और असुरक्षित ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगाम कसने की उम्मीद है.
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