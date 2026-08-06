डार्क पैटर्न्स पर सरकार का बड़ा एक्शन; ज़ेप्टो, इंडिगो और फिजिक्स वाला समेत 9 कंपनियों पर जुर्माना
CCPA ने ग्राहकों को गुमराह करने वाले 'डार्क पैटर्न्स' के लिए इंडिगो, ज़ेप्टो और फिजिक्स वाला समेत 9 प्लेटफॉर्म्स पर ₹20 लाख जुर्माना लगाया.
Published : August 6, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं को धोखा देने वाले 'डार्क पैटर्न्स' का इस्तेमाल करने पर 9 बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी. जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है उनमें इंडिगो, ज़ेप्टो, फिजिक्स वाला, बुकमायशो, फर्स्टक्राई और स्पाइसजेट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.
क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स?
डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ऐसी चालाकी भरी डिज़ाइन होती है, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करती है. इसके जरिए ग्राहकों को बिना उनकी मर्जी के महंगे सब्सक्रिप्शन लेने, छिपे हुए चार्ज देने या ऐसी चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन्हें वे नहीं खरीदना चाहते.
किस कंपनी पर कितनी कार्रवाई हुई?
ज़ेप्टो (₹7 लाख जुर्माना): क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो पर 'ड्रिप प्राइसिंग' और 'बास्केट स्नीकिंग' के लिए सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया. कंपनी ग्राहकों को शुरुआती कीमत दिखाने के बाद बिलिंग के समय चुपके से हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप फीस जोड़ रही थी.
फिजिक्स वाला (₹5 लाख जुर्माना): इस एडटेक प्लेटफॉर्म ने मुफ्त कोर्स देने के बहाने छात्रों की निजी जानकारी मांगी. साथ ही, अपनी संस्था के लिए ₹10 का दान पहले से टिक (Pre-select) कर रखा था और इसे न हटाने के लिए भावनात्मक रूप से मजबूर करने वाले संदेश दिखाए.
अनुज जिंदल कोचिंग (₹3 लाख जुर्माना): नियमों के उल्लंघन के लिए इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई.
फर्स्टक्राई (₹2 लाख जुर्माना): बच्चों के सामान बेचने वाली इस साइट पर भी भ्रामक तरीकों के लिए जुर्माना लगा.
फार्माईजी, मैकेफी और स्पाइसजेट (₹1-1 लाख जुर्माना): इन तीनों कंपनियों पर भी खरीदारी या सब्सक्रिप्शन के दौरान ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया.
इंडिगो और बुकमायशो पर सख्त निर्देश: विमानन कंपनी इंडिगो ग्राहकों को बीमा न लेने पर "नहीं, मैं जोखिम उठाऊंगा" जैसा डराने वाला विकल्प दिखा रही थी. अब इसे बदलकर सामान्य शब्द लिखे गए हैं. वहीं, बुकमायशो टिकट बुकिंग के समय चुपके से ₹1 का चैरिटी दान जोड़ रहा था, जिसे अब हटाने को कहा गया है.
सरकार ने जून 2025 में ही सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को खुद की जांच करने और इन गलत तरीकों को हटाने के निर्देश दिए थे. अब इस कड़ी कार्रवाई से कंपनियों में हड़कंप है और ज्यादातर ने अपनी गलतियों को सुधार लिया है.
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