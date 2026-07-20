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बिना पूछे लगा दिया सर्विस चार्ज? सरकार ने इन 41 रेस्टोरेंटों को सिखाया सबक, आप भी ऐसे बचाएं पैसे

नई दिल्ली: देशभर के होटलों और रेस्टोरेंटों में भोजन करने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देश के 41 बड़े और नामी रेस्टोरेंटों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एक साथ बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इन रेस्टोरेंटों पर आरोप है कि ये उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना, उनके फूड बिल में चोरी-छिपे और अनिवार्य रूप से 'सर्विस चार्ज' जोड़कर वसूल रहे थे.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह सख्त कदम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है. जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट जानबूझकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' को बढ़ावा दे रहे थे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद और तेज हुई है, जिसमें कोर्ट ने CCPA के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह वैध ठहराया था. अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि "सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली पूरी तरह से कानून के खिलाफ है." इसके साथ ही कोर्ट ने उपभोक्ता नियामक को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी थी.

चायोस समेत कई बड़े ब्रांड्स पर जुर्माना

इसी कड़ी में CCPA ने प्रसिद्ध टी-चेन 'चायोस' (सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड) पर ₹50,000 का भारी जुर्माना लगाया है. साथ ही, नियामक ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज तुरंत वापस करे. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया गया है कि चायोस देशभर में मौजूद अपने सभी आउटलेट्स के बिलिंग सॉफ्टवेयर में तुरंत बदलाव करे, ताकि भविष्य में किसी भी बिल में ऑटोमैटिक तरीके से यह चार्ज न जुड़ सके. इसके अलावा कैफे ब्लू बॉटल (पटना), चाइना गेट रेस्टोरेंट, फिएस्टा बारबेक्यू नेशन, फू अहमदाबाद और एल'ऑपेरा जैसी प्रमुख फूड कंपनियों के खिलाफ भी अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं.