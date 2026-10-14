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आईडीबीआई बैंक को बेचने की मिल गई मंजूरी, कैबिनेट समिति ने दी हरी झंडी, ये हैं खरीदार

आईडीबीआई बैंक ( IANS )

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लि. को बेचने को मंजूरी दे दी. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी.

सरकार के इस फैसले से बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने का रास्ता साफ हो गया है. इस हिस्सेदारी में भारत सरकार के पास 30.48 प्रतिशत और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास मौजूद 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है. बिक्री के बाद सरकार के पास आईडीबीआई में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी, जबकि एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी.

लेन देन दो चरणों वाली बोली प्रक्रिया के जरिए हुआ. इसमें रेगुलेटरी जांच और सुरक्षा मंजूरी शामिल है. आरबीआई ने संभावित खरीदारों का मूल्यांकन फिट एंड प्रॉपर मानदंडों के आधार पर किया. बोली लगाने वालों के आगे बढ़ने से पहले गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी प्रदान की. यह प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी. शुरुआत में पांच पार्टियों ने ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट) जमा की थी. इनमें से चार पात्रता मानदंडों के तहत योग्य पाई गईं. बाद में दो कंपनियों ने तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा कीं. अंतिम निर्णय विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप द्वारा मूल्यांकन और वैकल्पिक तंत्र की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लिया गया. इस घोषणा के तुरंत बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीसीईए की मंजूरी का स्वागत किया और इसे भारत के बैंकिंग सुधारों में एक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि इस कदम से विदेशी निवेश आकर्षित होगा और बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा. आईडीबीआई के प्रस्तावित स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग (रणनीतिक पुनर्गठन) के बारे में और बात करते हुए सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि यह कदम बैंक की फाइनेंशियल हालत में आए बड़े सुधार के बाद उठाया जा रहा है. हाालंकि, बैंक ने हाल के दिनों में अपने बैड लोन को काफी कम किया है और इसने अपनी कैपिटल की स्थिति को भी मजूबत किया. धीरे-धीरे ही सही लेकिन बैंक प्रोफिट की ओर बढ़ने लगा. अधिकारी ने बताया कि इस रीस्ट्रक्चरिंग से ओनरशिप का नया स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बैंक आरबीआई की रेगुलेटरी निगरानी में ही रहेगा. साथ ही, मौजूदा बैंकिंग सर्विस, डिपॉजिट प्रोटेक्शन और प्रायोरिटी-सेक्टर से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी. सूत्रों ने बताया कि इस कदम से बैंकिंग सेक्टर में सरकारी कंट्रोल कम करने पर लंबे समय से चल रही बहस भी फिर से शुरू हो गई है. अलग-अलग सरकारों के दौरान बने कई रिफॉर्म पैनल ने इस विचार का समर्थन किया है. सरकार का तर्क है कि रीस्ट्रक्चरिंग कई सालों तक बैलेंस शीट को ठीक करने के बाद की जा रही है. इससे पहले, बड़े कॉर्पोरेट लोन के कारण आईडीबीआई पर बैड लोन का बोझ बढ़ गया था. पब्लिक सेक्टर के बैंक सरकार के मालिकाना हक में ही बने रहेंगे, लेकिन इस प्रस्तावित बदलाव का मकसद प्राइवेट और विदेशी बैंकिंग एक्सपर्टाइज को लाना, कॉम्पिटिशन बढ़ाना और ऐसे बैंक से वैल्यू निकालना है जिसने काफी हद तक फाइनेंशियल रिकवरी कर ली है. अधिकारी के अनुसार, सरकार ने 2010 से 2020 के बीच आईडीबीआई बैंक में ₹25,000 करोड़ लगाए हैं. इस पूंजी निवेश की वजह से बैंक का ग्रॉस एनपीए सितंबर 2018 में 31.78 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 में 2.32 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी दौरान नेट एनपीए 17.30 प्रतिशत से घटकर 0.15 प्रतिशत रह गया.