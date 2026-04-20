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Trump द्वारा लगाए गए 'असंवैधानिक' टैरिफ की वापसी शुरू, कारोबारियों को मिलेंगे अरबों डॉलर

सांकेतिक फोटो ( AP )

न्यूयॉर्क: आज यानी सोमवार, 20 अप्रैल 2026 से अमेरिकी व्यापार जगत के लिए एक नई शुरुआत हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए उन आयात शुल्कों (Tariffs) की वापसी के लिए आज सुबह 8 बजे से ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'असंवैधानिक' घोषित कर दिया था. इस फैसले से उन लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने पिछले वर्षों में सरकार को अरबों डॉलर का टैक्स चुकाया था. क्या है पूरा मामला?

मामले की जड़ें पिछले साल अप्रैल में जुड़ी हैं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे को 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित करते हुए लगभग हर देश से आने वाले उत्पादों पर नए आयात शुल्क लगा दिए थे. इसके लिए उन्होंने 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का सहारा लिया था. हालांकि, इस फैसले को कानूनी चुनौती दी गई. 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस (संसद) की कर-निर्धारण शक्तियों का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास एकतरफा इस तरह के कर थोपने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. कितने पैसे की होगी वापसी?

अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 3,30,000 आयातकों ने कुल 166 बिलियन डॉलर का टैरिफ चुकाया. यह राशि 5.3 करोड़ शिपमेंट पर आधारित थी. वर्तमान में, लगभग 127 बिलियन डॉलर (ब्याज सहित) की राशि वापसी के लिए तैयार है, क्योंकि 56,000 से अधिक आयातक पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं. रिफंड की प्रक्रिया और चुनौतियां

CBP ने स्पष्ट किया है कि रिफंड की यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. पोर्टल और पंजीकरण: व्यापारियों को CBP के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम (ACE पोर्टल) पर पंजीकरण करना होगा.

व्यापारियों को CBP के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम (ACE पोर्टल) पर पंजीकरण करना होगा. सटीकता की शर्त: कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक भी छोटी गलती पूरे रिफंड आवेदन को खारिज करा सकती है. चूंकि एक फाइल में हजारों प्रविष्टियां (Entries) हो सकती हैं, इसलिए डेटा की शुद्धता अनिवार्य है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक भी छोटी गलती पूरे रिफंड आवेदन को खारिज करा सकती है. चूंकि एक फाइल में हजारों प्रविष्टियां (Entries) हो सकती हैं, इसलिए डेटा की शुद्धता अनिवार्य है. समय सीमा: आवेदन स्वीकृत होने के बाद पैसा खाते में आने में 60 से 90 दिन का समय लगेगा.