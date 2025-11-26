कैबिनेट का बड़ा फैसला, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट का होगा प्रोडक्शन, 7280 करोड़ रु. की इंसेंटिव योजना का ऐलान
कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की दी जानकारी. ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा बल.
Published : November 26, 2025 at 6:49 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7,280 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना (इंसेंटिव स्कीम) को मंजूरी दी. इस स्कीम की मदद से देश में घरेलू क्षमता निर्माण और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी आएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैग्नेट की कमी को पूरा करना और प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन क्षमता सृजित करना है. इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है. वैश्विक मार्केट में 90 फीसदी हिस्से का प्रसंस्करण चीन करता है. भारत इसको लेकर काफी गंभीर है, खासकर तब से जब से अमेरिका ने टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया में खलबली मचा दी. इसके जवाब में चीन ने मैग्नेट निर्यात को लेकर पाबंदी लगा दी थी. इससे सबक लेकर भारत ने अपनी तैयारी की गति तेज कर दी. इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना तथा हाई टेक्नोलॉजी अप्लीकेशंस में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7 हजार 280 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 26, 2025
*⃣ यह आरईपीएम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और वैश्विक आरईपीएम बाजार में भारत को एक प्रमुख विर्निर्माणकर्ता देश…
दुनिया भर से ऑटोमेकर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा इंसेटिव प्रोग्राम सात सालों तक चलेगा और पूरा फोकस इंटिगरेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के निर्माण पर होगा. उन्होंने कहा कि भारत अगले तीन वर्षों के भीतर पांच इकाइयों को स्थापित करेगा, जिसकी क्षमता 1200 टन प्रति वर्ष होगी.
मंत्रालय ने कहा, "अपनी तरह की इस पहल का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) इंटिगरेटेड रेयर परमानेंट अर्थ मैगनेट (आरईपीएम) विनिर्माण स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा."
वैष्णव ने कहा, "यह देश के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी. बिना परमानेंट रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर चिप्स के कोई भी विनिर्माण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है." उन्होंने बताया कि आरईपीएम परमानेंट मैगनेट्स के सबसे मजबूत प्रकारों में से एक हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.
मंत्रालय ने आगे कहा, "यह योजना एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्र धातुओं में और मिश्र धातुओं को तैयार आरईपीएम में परिवर्तित करना शामिल है. सात सालों में से दो साल जेस्टेशन पीरियड (इनमें वे निर्माण गतिविधियों पर फोकस करेंगे) होगा, जबकि बाकी के पांच साल आरईपीएम की बिक्री पर प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए शामिल है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि इस पहल के साथ, भारत अपनी पहली एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करेगा, रोजगार पैदा करेगा, आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना को लेकर भारत के कई बड़े उद्योगपतियों ने गहरी रुचि प्रदर्शित की है. इनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और सज्जन जिंदल का जेएसडब्लू ग्रुप भी शामिल है.
क्या होता है रेयर अर्थ मैग्नेट
रेयर अर्थ मेटल्स में 17 रासायनिक तत्व होते हैं. ये लैंथेनाइड्स समूह में आते हैं. ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं. ये चांदी की तरह दिखते हैं. इनके चुंबकीय गुणों का प्रयोग अलग-अलग इंडस्ट्री में होते हैं, खासकर ईवी, मोबाइल, टीवी, ऑटो, डिफेंस वगैरह में. इनमें आने वाले प्रमुख तत्व हैं - लैंथेनम, समेरियम, यूरोपियम, नियोडाइमियम.
ये भी पढ़ें : 'सेमीकॉन इंडिया-2025' में पीएम मोदी ने क्यों कहा - ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल मार्केट में भारत कर रहा धमाका