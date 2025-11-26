ETV Bharat / business

कैबिनेट का बड़ा फैसला, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट का होगा प्रोडक्शन, 7280 करोड़ रु. की इंसेंटिव योजना का ऐलान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( IANS )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7,280 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना (इंसेंटिव स्कीम) को मंजूरी दी. इस स्कीम की मदद से देश में घरेलू क्षमता निर्माण और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी आएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैग्नेट की कमी को पूरा करना और प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन क्षमता सृजित करना है. इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है. वैश्विक मार्केट में 90 फीसदी हिस्से का प्रसंस्करण चीन करता है. भारत इसको लेकर काफी गंभीर है, खासकर तब से जब से अमेरिका ने टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया में खलबली मचा दी. इसके जवाब में चीन ने मैग्नेट निर्यात को लेकर पाबंदी लगा दी थी. इससे सबक लेकर भारत ने अपनी तैयारी की गति तेज कर दी. इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना तथा हाई टेक्नोलॉजी अप्लीकेशंस में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है. दुनिया भर से ऑटोमेकर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा इंसेटिव प्रोग्राम सात सालों तक चलेगा और पूरा फोकस इंटिगरेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के निर्माण पर होगा. उन्होंने कहा कि भारत अगले तीन वर्षों के भीतर पांच इकाइयों को स्थापित करेगा, जिसकी क्षमता 1200 टन प्रति वर्ष होगी. मंत्रालय ने कहा, "अपनी तरह की इस पहल का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) इंटिगरेटेड रेयर परमानेंट अर्थ मैगनेट (आरईपीएम) विनिर्माण स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा."