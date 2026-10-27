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अब सिर्फ शक के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई, शो-कॉज नोटिस में टैक्स चोरी के पुख्ता सबूत देना हुआ अनिवार्य

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का लोगो ( एएनआई )

नई दिल्ली: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर आ रही है. अब जीएसटी अधिकारी केवल शक के आधार पर या किसी तकनीकी गलती की वजह से व्यापारियों पर फर्जीवाड़ा या टैक्स चोरी का केस दर्ज नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए नया सर्कुलर जारी किया है.

अब केवल शक के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई

इस नए नियम के मुताबिक, अब जीएसटी अधिकारियों को किसी भी कारोबारी पर 'धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने' का आरोप लगाने से पहले, यह साबित करना होगा कि व्यापारी की नीयत सचमुच टैक्स चुराने की ही थी. सीधे शब्दों में कहें, तो अब जब तक टैक्स चोरी की पक्की मंशा साबित नहीं होगी, तब तक अधिकारी जीएसटी कानून की सख्त धाराओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

तकनीकी भूल को नहीं माना जाएगा धोखाधड़ी

जीएसटी बोर्ड (CBIC) ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम की धारा 74(1) या धारा 74A(5)(ii) को सिर्फ इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी व्यापारी का टैक्स बकाया है या फिर रिटर्न में कोई चूक हो गई है. बोर्ड का कहना है कि सिर्फ जानकारी देने में हुई कोई मानवीय या तकनीकी भूल को धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता. जब तक अधिकारियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं होंगे कि यह गलती जानबूझकर टैक्स बचाने या चोरी करने के लिए की गई है, तब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी. जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर लगी मुहर

यह नया सर्कुलर हाल ही में 8 अक्टूबर को हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद आया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी कानून को सरल बनाने और व्यापारियों का डर दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे. काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के पास मौजूद सीधे अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म करने का फैसला किया है. इसके साथ ही, मुकदमेबाजी (प्रोसिक्यूशन) की सीमा को भी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है.