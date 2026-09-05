ETV Bharat / business

फर्जी नेटवर्थ दिखाकर लोन लेने के मामले में घिरे सुभाष चंद्रा, CBI ने दर्ज की FIR

CBI ने LICHFL से फर्जी नेटवर्थ दिखाकर 980 करोड़ का लोन लेने और 1,322 करोड़ का नुकसान.कराने पर सुभाष चंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज की.

Etv Bharat
सुभाष चंद्रा (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मीडिया जगत की जानी-मानी हस्ती और एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला दर्ज किया है. सुभाष चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से करोड़ों रुपये का लोन लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति को फर्जी तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. इस लोन के डिफॉल्ट होने के कारण सरकारी वित्तीय संस्था LICHFL को 1,322 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2018 में स्वीकृत किए गए 980 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग लोन से जुड़ा है. लोन की मंजूरी और वितरण के लिए सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा किए थे.

दो कंपनियों को दिए गए थे करोड़ों के लोन
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शिकायत के मुताबिक, इस धोखाधड़ी के तहत दो मुख्य लोन सुविधाएं दी गई थीं:

वसंत सागर प्रॉपर्टीज लिमिटेड: इस कंपनी को 500 करोड़ रुपये का होम एंटिटी लोन दिया गया था. इसमें 'पैन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स' सह-उधारकर्ता थी. इस लोन के लिए सुभाष चंद्रा ने 28 मार्च 2018 को अपनी गारंटी दी थी.

डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट: इस कंपनी को रेंटल सिक्योरिटाइजेशन स्कीम के तहत 480 करोड़ रुपये का लोन मिला. इसमें 'स्पिरिट इन्फ्रा पावर' सह-उधारकर्ता थी.

नेटवर्थ के आंकड़ों में बड़ा हेरफेर
जांच एजेंसी ने पाया कि लोन लेते समय सुभाष चंद्रा की संपत्ति के जो आंकड़े दिखाए गए थे, वे पूरी तरह भ्रामक थे

लोन लेते समय का दावा: मार्च 2018 में 'डीआईएम एंड कंपनी' के सर्टिफिकेट में चंद्रा की नेटवर्थ 59,000 करोड़ रुपये बताई गई. वहीं, जुलाई 2018 में 'एमपीजे एंड कंपनी' के सर्टिफिकेट में इसे 40,562 करोड़ रुपये दिखाया गया.

दिवालिया अदालत में सच आया सामने: जब इन कंपनियों ने लोन नहीं चुकाया और मामला दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत कोर्ट में पहुंचा, तो सुभाष चंद्रा ने इन पुराने सर्टिफिकेट्स को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि 2017-18 में उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी और साल 2024 में यह घटकर मात्र 31.79 करोड़ रुपये रह गई है.

सीबीआई का आरोप है कि सुभाष चंद्रा ने इन कंपनियों के निदेशकों और अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए. उन्होंने सरकारी संस्था के भरोसे का फायदा उठाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया. फिलहाल इस मामले में नामजद आरोपियों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और सीबीआई मामले की गहराई से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- कर्जदाता बोले, 'परिवार से जुड़ी संस्थाओं ने अपने वोट के जरिए सुभाष चंद्रा को दिलाई रिलीफ'

TAGGED:

सुभाष चंद्रा एसेल ग्रुप
सुभाष चंद्रा पर एफआईआर
एसेल ग्रुप
LIC HOUSING FINANCE FRAUD
सुभाष चंद्रा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.