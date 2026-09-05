ETV Bharat / business

फर्जी नेटवर्थ दिखाकर लोन लेने के मामले में घिरे सुभाष चंद्रा, CBI ने दर्ज की FIR

सुभाष चंद्रा ( ians )

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मीडिया जगत की जानी-मानी हस्ती और एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला दर्ज किया है. सुभाष चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से करोड़ों रुपये का लोन लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति को फर्जी तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. इस लोन के डिफॉल्ट होने के कारण सरकारी वित्तीय संस्था LICHFL को 1,322 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2018 में स्वीकृत किए गए 980 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग लोन से जुड़ा है. लोन की मंजूरी और वितरण के लिए सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा किए थे. दो कंपनियों को दिए गए थे करोड़ों के लोन

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शिकायत के मुताबिक, इस धोखाधड़ी के तहत दो मुख्य लोन सुविधाएं दी गई थीं: वसंत सागर प्रॉपर्टीज लिमिटेड: इस कंपनी को 500 करोड़ रुपये का होम एंटिटी लोन दिया गया था. इसमें 'पैन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स' सह-उधारकर्ता थी. इस लोन के लिए सुभाष चंद्रा ने 28 मार्च 2018 को अपनी गारंटी दी थी. डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट: इस कंपनी को रेंटल सिक्योरिटाइजेशन स्कीम के तहत 480 करोड़ रुपये का लोन मिला. इसमें 'स्पिरिट इन्फ्रा पावर' सह-उधारकर्ता थी.