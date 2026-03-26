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रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन; 114 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी

मुंबई: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को मुंबई में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में छापेमारी की. यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर दर्ज की गई एक नई प्राथमिकी (FIR) के बाद की गई है, जिसमें बैंक को लगभग 114.98 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है.

निदेशकों के आवास और कार्यालय पर दबिश

सीबीआई की टीमों ने सुबह मुंबई स्थित रिलायंस टेलीकॉम के पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के तत्कालीन निदेशकों—सतीश सेठ और गौतम बी. दोषी—के निजी आवासों पर तलाशी ली. अधिकारियों के अनुसार, घंटों चली इस तलाशी के दौरान ऋण लेनदेन, वित्तीय विवरणों और आंतरिक पत्राचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच एजेंसी अब इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि धन के हेरफेर के सुराग मिल सकें.

क्या है पूरा मामला?

एसबीआई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड 11 बैंकों के एक कंसोर्टियम (समूह) का हिस्सा थी, जिसने कंपनी को कुल 735 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत की थी. आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी की और ऋण राशि का दुरुपयोग किया. सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया है.