अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ FIR.. 228 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

सीबीआई ने जय अनमोल अंबानी और RHFL पर यूनियन बैंक से 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी के आरोप में केस दर्ज किया.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक) को कथित तौर पर 228 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही, कंपनी के एक अन्य निदेशक रविंद्र शरद सुधाकर को भी इस प्राथमिकी में नामजद किया गया है.

बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि RHFL ने बैंक की मुंबई स्थित SCF शाखा से कारोबार के लिए 450 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी. बैंक ने यह शर्त रखी थी कि कंपनी वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी, जिसमें समय पर किस्तों का भुगतान, ब्याज और अन्य शुल्कों की अदायगी, सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुतिकरण और बिक्री से होने वाली सभी आय को बैंक खाते के माध्यम से संचालित करना शामिल था.

बैंक का आरोप है कि कंपनी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया और किस्तों का भुगतान बंद कर दिया, जिसके चलते 30 सितंबर 2019 को कंपनी का खाता एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित कर दिया गया.

इसके बाद बैंक ने कंपनी के खातों की फॉरेंसिक जांच कराई, जिसे ग्रांट थॉर्नटन (GT) ने अप्रैल 2016 से जून 2019 तक की अवधि के लिए पूरा किया. जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का गलत इस्तेमाल किया गया और धन को निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य दिशा में मोड़ा गया. यह भी पाया गया कि खातों में हेरफेर कर धन की साइफनिंग और डायवर्ज़न किया गया.

बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपी, जो उस समय कंपनी के पूर्व प्रमोटर और निदेशक थे, ने वित्तीय कदाचार, विश्वासघात और खातों में हेरफेर के माध्यम से धन की धोखाधड़ीपूर्ण हेराफेरी की. शिकायत में कहा गया कि उधार लिए गए धन को वैध व्यावसायिक उपयोग के लिए न लगाकर अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ा गया, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धन शोधन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

