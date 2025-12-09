ETV Bharat / business

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ FIR.. 228 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक) को कथित तौर पर 228 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही, कंपनी के एक अन्य निदेशक रविंद्र शरद सुधाकर को भी इस प्राथमिकी में नामजद किया गया है.

बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि RHFL ने बैंक की मुंबई स्थित SCF शाखा से कारोबार के लिए 450 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी. बैंक ने यह शर्त रखी थी कि कंपनी वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी, जिसमें समय पर किस्तों का भुगतान, ब्याज और अन्य शुल्कों की अदायगी, सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुतिकरण और बिक्री से होने वाली सभी आय को बैंक खाते के माध्यम से संचालित करना शामिल था.

बैंक का आरोप है कि कंपनी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया और किस्तों का भुगतान बंद कर दिया, जिसके चलते 30 सितंबर 2019 को कंपनी का खाता एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित कर दिया गया.