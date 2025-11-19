ETV Bharat / business

IT Refund में देरी पर सीबीडीटी अध्यक्ष बोले- दिसंबर तक बकाया खातों में गिरेगा!

नई दिल्ली: सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग कुछ मामलों में गलत कटौतियों का विश्लेषण कर रहा है. इसकी वजह से रिफंड जारी करने में देरी हो रही है, और वैध भुगतान दिसंबर तक होने की उम्मीद है.

रिफंड जारी करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर, आयकर विभाग प्रमुख ने कहा कि विभाग कुछ ऐसे रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है जिन्हें "उच्च मूल्य" के रूप में पहचाना गया है या जिन्हें कुछ कटौतियों के दावों के कारण सिस्टम द्वारा "रेड-फ्लैग" किया गया है.

भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने करदाताओं को संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए भी लिखा है, अगर वे कुछ भूल गए हैं."

"कम मूल्य के रिफंड जारी किए जा रहे हैं. हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था. इसलिए, यह एक सतत प्रक्रिया है. हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इसी महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे." अग्रवाल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा.

अग्रवाल ने कहा कि रिफंड में "नकारात्मक वृद्धि" देखी जा रही है, शायद इसलिए क्योंकि रिफंड के दावों में भी कमी आई है, जबकि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है.