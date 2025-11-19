ETV Bharat / business

IT Refund में देरी पर सीबीडीटी अध्यक्ष बोले- दिसंबर तक बकाया खातों में गिरेगा!

सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहाकि कर विभाग कुछ मामलों में गलत कटौतियों का विश्लेषण कर रहा. इसकी वजह से रिफंड में देरी.

IT REFUND
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Getty Images)
author img

By PTI

Published : November 19, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग कुछ मामलों में गलत कटौतियों का विश्लेषण कर रहा है. इसकी वजह से रिफंड जारी करने में देरी हो रही है, और वैध भुगतान दिसंबर तक होने की उम्मीद है.

रिफंड जारी करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर, आयकर विभाग प्रमुख ने कहा कि विभाग कुछ ऐसे रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है जिन्हें "उच्च मूल्य" के रूप में पहचाना गया है या जिन्हें कुछ कटौतियों के दावों के कारण सिस्टम द्वारा "रेड-फ्लैग" किया गया है.

भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने करदाताओं को संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए भी लिखा है, अगर वे कुछ भूल गए हैं."

"कम मूल्य के रिफंड जारी किए जा रहे हैं. हमने विश्लेषण किया है और पाया है कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था. इसलिए, यह एक सतत प्रक्रिया है. हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इसी महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे." अग्रवाल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं के लाउंज का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा.

अग्रवाल ने कहा कि रिफंड में "नकारात्मक वृद्धि" देखी जा रही है, शायद इसलिए क्योंकि रिफंड के दावों में भी कमी आई है, जबकि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है.

पिछले सप्ताह तक अपडेट किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच रिफंड जारी करने की राशि लगभग 18 प्रतिशत घटकर 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई.

अग्रवाल ने यह भी कहा कि विभाग और बोर्ड प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं.

"हमने कई कदम उठाए हैं और हमारे अपीलीय प्राधिकारी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं."

सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा, "पिछले वर्षों में...कोविड आदि के कारण, लंबित मामले बढ़ते गए, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक अपीलों का निपटारा किया गया है और मुझे लगता है कि इस वर्ष का अंत बहुत अधिक संख्या में अपीलों के निपटारे के साथ होगा."

ये भी पढ़ें- 1 करोड़ 30 लाख हर रोज देख रहे एकाउंट, करदाताओं को रिफंड का इंतजार

TAGGED:

IT DEPT
CBDT CHAIRMAN
INCOME TAX RETURN REFUND
सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल
IT REFUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.