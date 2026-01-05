ETV Bharat / business

हांगकांग की लॉजिस्टिक्स कंपनी भारत में करेगी विस्तार, दिल्ली-मुंबई-चेन्नई बनेंगे प्रमुख हब

कैथे कार्गो भारत के लिए हर हफ़्ते 13 मालवाहक सेवाएं चलाती है– दिल्ली के लिए पांच, चेन्नई के लिए पांच और मुंबई के लिए तीन.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (photo- IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
हांगकांग: हांगकांग स्थित एयर फ्रेट ऑपरेटर कैथे कार्गो ने भारत को अपनी वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में चिन्हित किया है. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ वैश्विक निर्माण हब बन रहा है और यहां लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े अवसर मौजूद हैं.

कैथे कार्गो वर्तमान में भारत के लिए प्रति सप्ताह 13 फ्रेटर सेवाएं संचालित करता है – दिल्ली और चेन्नई के लिए पांच-पांच तथा मुंबई के लिए तीन .

निवेश और विकास की प्रतिबद्धता
कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख राजेश मेनन ने पीटीआई को बताया, भारत हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है. हमारी उपस्थिति 1953 से है और 2000 में फ्रेटर ऑपरेशन शुरू करने के बाद हमने इसे और मजबूत किया. हमारी प्रतिबद्धता स्थिर है और हम भारत में अपने निवेश को बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा अत्यंत प्रभावशाली है और कैथे कार्गो इस गतिशील परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहता है.

मेक इन इंडिया और गति शक्ति पहल
मेहनत, सुधार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएम गति शक्ति’ पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं. गति शक्ति योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास कर लॉजिस्टिक्स लागत कम करना है, जबकि मेक इन इंडिया निवेशकों को विश्वस्तरीय निर्माण और नवाचार के अवसर प्रदान करता है.

उद्योग वृद्धि और बाजार संभावनाएं
राजेश मेनन ने बताया कि मोबाइल और ऑटो उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि फार्मा सेक्टर भी मजबूत प्रदर्शन कर रहा है. अक्टूबर 2025 तक, कैथे कार्गो ने भारत में लगभग 1,03,000 टन क्षमता उपलब्ध कराई और पिछले साल टननेज में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. उन्होंने कहा कि भारत में आयात का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली है, चेन्नई दूसरे स्थान पर है, जबकि निर्यात के लिए मुंबई प्रमुख हब है .

भविष्य की योजना
कैथे कार्गो के डायरेक्टर कार्गो डोमिनिक पेर्रेट ने कहा कि भारत एक निर्माण महाशक्ति बनने की ओर है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से को-टर्मिनलाइजेशन के माध्यम से हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे प्रमुख निर्माण हब को सेवा देने पर विचार किया जा रहा है .

कंपनी का कहना है कि भारत में निवेश और उपस्थिति बढ़ाकर वे लॉजिस्टिक्स और निर्माण क्षेत्र के विस्तार का हिस्सा बनना चाहते हैं .

