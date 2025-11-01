ETV Bharat / business

क्या Canara Bank का विलय होगा? चर्चाओं पर बैंक ने दी प्रतिक्रिया

सार्वजनिक क्षेत्र के Canara Bank को विलय के संबंध में फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.

Canara Bank statement on PSU bank mergers reports second quarter results
क्या Canara Bank का विलय होगा? चर्चाओं पर बैंक ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 1:58 PM IST

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृ्त्व वाली सरकार बैंकों के विलय के अगले चरण की योजना पर काम कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 तक सरकार कुछ बड़े सरकारी बैंकों का विलय कर सकती है. ऐसी चर्चा है कि अगले चरण में केनरा बैंक (Canara Bank) भी शामिल हो सकता है.

इस चर्चाओं पर केनरा बैंक की प्रतिक्रिया सामने आई है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसयू बैंकों के विलय के संबंध में बेंगलुरु स्थित मुख्यालय वाले बैंक ने कहा कि उसे इस बारे में सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है.

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने यह भी घोषणा की कि वह चालू वित्त वर्ष में बॉन्ड के जरिये 9,500 करोड़ रुपये की पूरी स्वीकृत राशि जुटाने की योजना बना रहा है, जिसमें से कुछ राशि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में जुटाई जाएगी.

केनरा बैंक ने हाल ही में दूसरी तिमाही के नेतीजे घोषित किए. सरकारी बैंक में वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 19% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे बैंक के शेयर में भारी उछाल आया और 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया. दूसरी तिमाही में केनरा बैंक का शुद्ध लाभ 4,774 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4,014 करोड़ रुपये था.

केनरा बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार
समीक्षाधीन तिमाही में केनरा बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और शुद्ध एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) में कमी आई. हालांकि, 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय या एनआईआई 2% घटकर 9,141.19 करोड़ रुपये रही. इसके अलावा, सकल एनपीए अनुपात दूसरी तिमाही में घटकर 2.35% रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3.73% था और शुद्ध लाभ मार्जिन जुलाई-सितंबर अवधि में एक साल पहले की समान तिमाही के 11.56% से बढ़कर 12.37% हो गया.

बैंक का CRAR घटा
बैंक का पूंजी-जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) 16.57 प्रतिशत से घटकर 16.20 प्रतिशत हो गया. आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ के. सत्यनारायण राजू ने कहा कि बैंक के पास इस गति से कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी है और चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में, सीआरएआर में वृद्धि होगी क्योंकि बैंक ने अपनी दो सहायक कंपनियों - केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस - का मुद्रीकरण किया है.

केनरा बैंक के शेयर में भारी उछाल
दूसरी तिमाही के नेतीजों की घोषणा के बाद केनरा बैंक का शेयर 4.26% बढ़कर 134.25 रुपये प्रति शेयर हो गए. अंत में, 3.30% बढ़कर 132.89 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक महीने में केनरा बैंक का शेयर 12.93 रुपये या 10.45% बढ़ा है. 1 अक्टूबर 2025 को प्रति शेयर कीमत 123.76 रुपये थे, जबकि 1 नवंबर 2025 को प्रति शेयर कीमत 136 रुपये को पार कर गई.

