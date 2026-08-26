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कनाडा का बड़ा पलटवार: अमेरिकी सामानों पर लगाया 50% का भारी जवाबी टैरिफ

ओटावा: अमेरिका और कनाडा के बीच चल रही व्यापार वार्ता टूटने के बाद दोनों देशों में आर्थिक टकराव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका द्वारा कनाडाई सामानों पर भारी टैक्स लगाने के जवाब में, कनाडा सरकार ने भी अब अमेरिका से आने वाले 2,300 अरब रुपये ($27.6 बिलियन) के सामानों पर 50 फीसदी तक जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है. कनाडा का यह नया नियम 8 सितंबर 2026 से लागू होगा.

क्या है इस विवाद की मुख्य वजह?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने 22 अगस्त 2026 को कनाडाई सामानों पर 50% टैक्स लगा दिया था. कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसिस-फिलीप शैंपेन ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका बहुत अधिक मांग कर रहा था, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहा था. इसलिए कनाडाई कंपनियों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कनाडा ने यह कड़ा कदम उठाया है. कनाडा ने साफ किया है कि वह अमेरिका को "जैसे को तैसा" यानी डॉलर के बदले डॉलर के रूप में जवाब दे रहा है.

किन-किन सामानों पर कितना पड़ेगा असर?

कनाडा ने अमेरिकी सामानों को नुकसान के आधार पर तीन अलग-अलग टैक्स श्रेणियों में बांटा है:

50% टैक्स: स्टील, एल्युमीनियम, रेडीमेड कपड़े और घरेलू फर्नीचर पर.

स्टील, एल्युमीनियम, रेडीमेड कपड़े और घरेलू फर्नीचर पर. 25% टैक्स : फ्रिज-वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, मछली और समुद्री भोजन पर.

: फ्रिज-वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, मछली और समुद्री भोजन पर. 15% टैक्स: खेती के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज और पल्प पर.

(नोट: कारों समेत अन्य अमेरिकी सामानों पर जो पुराना टैक्स चल रहा था, वह वैसे ही जारी रहेगा.)

कंपनियों और जनता को बचाने के लिए 62,000 करोड़ का पैकेज

इस व्यापार युद्ध से देश के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को नुकसान न हो, इसके लिए कनाडा सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये (CAD 7.5 बिलियन) के भारी-भरकम सहायता पैकेज की घोषणा की है: