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कनाडा का बड़ा पलटवार: अमेरिकी सामानों पर लगाया 50% का भारी जवाबी टैरिफ

अमेरिका द्वारा भारी टैक्स लगाने के जवाब में, कनाडा ने भी 8 सितंबर से अमेरिकी सामानों पर 50% जवाबी टैरिफ का ऐलान किया.

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कनाडा ने US पर 50% टैरिफ लगाकर पलटवार किया (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 10:05 AM IST

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ओटावा: अमेरिका और कनाडा के बीच चल रही व्यापार वार्ता टूटने के बाद दोनों देशों में आर्थिक टकराव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिका द्वारा कनाडाई सामानों पर भारी टैक्स लगाने के जवाब में, कनाडा सरकार ने भी अब अमेरिका से आने वाले 2,300 अरब रुपये ($27.6 बिलियन) के सामानों पर 50 फीसदी तक जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है. कनाडा का यह नया नियम 8 सितंबर 2026 से लागू होगा.

क्या है इस विवाद की मुख्य वजह?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने 22 अगस्त 2026 को कनाडाई सामानों पर 50% टैक्स लगा दिया था. कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसिस-फिलीप शैंपेन ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका बहुत अधिक मांग कर रहा था, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहा था. इसलिए कनाडाई कंपनियों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कनाडा ने यह कड़ा कदम उठाया है. कनाडा ने साफ किया है कि वह अमेरिका को "जैसे को तैसा" यानी डॉलर के बदले डॉलर के रूप में जवाब दे रहा है.

किन-किन सामानों पर कितना पड़ेगा असर?
कनाडा ने अमेरिकी सामानों को नुकसान के आधार पर तीन अलग-अलग टैक्स श्रेणियों में बांटा है:

  • 50% टैक्स: स्टील, एल्युमीनियम, रेडीमेड कपड़े और घरेलू फर्नीचर पर.
  • 25% टैक्स: फ्रिज-वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, मछली और समुद्री भोजन पर.
  • 15% टैक्स: खेती के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज और पल्प पर.
    (नोट: कारों समेत अन्य अमेरिकी सामानों पर जो पुराना टैक्स चल रहा था, वह वैसे ही जारी रहेगा.)

कंपनियों और जनता को बचाने के लिए 62,000 करोड़ का पैकेज
इस व्यापार युद्ध से देश के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को नुकसान न हो, इसके लिए कनाडा सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये (CAD 7.5 बिलियन) के भारी-भरकम सहायता पैकेज की घोषणा की है:

मजदूरों की सुरक्षा के लिए: करीब 29,000 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी बचाने और उनकी ट्रेनिंग के लिए रखे गए हैं ताकि कंपनियां छंटनी न करें.

छोटे बिजनेस के लिए: रीजनल टैरिफ रिस्पांस के तहत छोटे उद्योगों को करीब 12,500 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी.

तुरंत नकदी (लोन) के लिए: बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा (BDC) के जरिए कंपनियों को आपातकालीन फंड दिया जाएगा. सरकार ने नियमों में ढील देते हुए अब केवल 8.3 करोड़ रुपये (CAD 1 मिलियन) टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को भी इस लोन के योग्य माना है.

आम जनता पर क्या होगा असर?
अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक रिश्ता है. इस फैसले से दोनों देशों की कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की चीजें, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं.

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