1 नवंबर 2026 से फोन की स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का असली नाम, दूरसंचार विभाग का बड़ा फैसला
सरकार का यह फैसला आम मोबाइल उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से बचाने में बेहद मददगार साबित होगा.
Published : October 15, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग ने 'यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट' के नियमों में बड़ा संशोधन किया है. इस नए नियम के तहत, अब 1 नवंबर 2026 से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का वह नाम दिखाई देगा, जो उसके सिम कार्ड के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है.
सरकार का यह फैसला आम मोबाइल उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से बचाने में बेहद मददगार साबित होगा.
नियमों में क्या हुआ बदलाव?
दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया गया है.
- पुराना नियम: अब तक कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन के तहत सिर्फ फोन नंबर, आईपी एड्रेस या डिजिटल पहचान ही दिखाई देती थी.
- नया नियम: अब नई परिभाषा में उपभोक्ता के उस नाम को भी कानूनी रूप से शामिल कर लिया गया है, जो सिम खरीदते समय टेलीकॉम ऑपरेटर (जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया) के पास दस्तावेजों में दर्ज कराया गया था.
दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की दूरसंचार सेवाओं को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.
कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम?
आमतौर पर लोग अनजाने नंबरों की पहचान करने के लिए 'ट्रूकॉलर' जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन ऐप्स पर नाम कई बार गलत या फर्जी होते हैं. सरकार के इस नए नियम के बाद, सीधे टेलीकॉम कंपनियों के वेरिफाइड डेटाबेस से नाम स्क्रीन पर आएगा. इससे ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स पर निर्भरता कम होगी और शत-प्रतिशत सही जानकारी मिलेगी.
हालांकि, दूरसंचार विभाग ने अभी तक इस बात के विस्तृत तकनीकी नियम जारी नहीं किए हैं कि टेलीकॉम कंपनियां इस नाम को यूजर की स्क्रीन पर किस तरह दिखाएंगी और क्या सभी ऑपरेटरों के लिए इसे हर फोन पर दिखाना अनिवार्य होगा. उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
यह नया नियम डिजिटल इंडिया की सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रखने की दिशा में सरकार का एक ठोस प्रयास है.
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