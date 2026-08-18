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रेलवे बजट पर CAG के सवाल: फंड होने के बाद भी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए नहीं खर्च हुआ पैसा

CAG रिपोर्ट: देश के 89% रेलवे स्टेशनों पर पानी, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं में भारी कमी; बजट होने के बाद भी फंड बिना खर्च रहा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:39 PM IST

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हैदराबाद: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और साफ-सफाई को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. संसद में पेश की गई इस आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 89% रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं.

यह रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रेलवे के पास फंड की कोई कमी नहीं थी. इसके बावजूद, साल 2019 से 2024 के बीच यात्री सुविधाओं के लिए तय किए गए बजट का 36% से 44% हिस्सा बिना इस्तेमाल किए ही रह गया. सीएजी और रेलवे अधिकारियों ने मिलकर कुल 512 स्टेशनों की जांच की, जिसमें से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम जरूरी सुविधाएं भी पूरी नहीं मिलीं. इसमें नई दिल्ली, मुंबई का CSMT और हावड़ा जैसे बड़े और वीआईपी स्टेशन भी शामिल हैं.

सीएजी (CAG) रिपोर्ट के मुख्य खुलासे
पीने के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया: मुंबई CSMT, हैदराबाद, कोयंबटूर और कल्याण जैसे बड़े स्टेशनों पर वाटर कूलर के पानी के सैंपल लिए गए. जांच में इस पानी में ई-कोलाई (E. coli) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए, जो डायरिया और पेट की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं. इसके अलावा, 59 स्टेशनों पर पानी की जरूरी जांच ही नहीं की गई थी.

शौचालयों की भारी किल्लत: कुल 201 रेलवे स्टेशनों पर टॉयलेट और 403 स्टेशनों पर यूरिनल (मूत्रालय) की भारी कमी देखी गई. 14 स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय तक नहीं थे. कई जगहों पर हाथ धोने के लिए वॉशबेसिन और वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन जैसी बुनियादी चीजें गायब मिलीं.

गर्मी में पंखे और कुर्सियां गायब: यात्रा को आरामदायक बनाने वाली सुविधाएं भी फेल साबित हुईं. देश के 42% स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में पंखे नहीं थे. वहीं, 40% स्टेशनों पर वाटर कूलर खराब मिले और 15% स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच या कुर्सियां नहीं थीं.

काम में देरी और सुरक्षा में लापरवाही: यात्रियों की सुविधा से जुड़े करीब 59% प्रोजेक्ट एक से चार साल की देरी से चल रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज से 259 स्टेशनों पर अवैध एंट्री रोकने का कोई इंतजाम नहीं था. साथ ही, 35% दिव्यांग यात्रियों ने स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को बेहद खराब बताया.

रेलवे की ओर से सुधारात्मक कदम
इस गंभीर रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत एक्शन लेते हुए देश भर में 'टैंक टू टैप' अभियान शुरू करने का आदेश दिया है. इस योजना के तहत लगभग 20,000 स्थानों पर आधुनिक वाटर फिल्टर लगाए जाएंगे और पुराने टैंकों को बदला जाएगा. पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए टैंक और नलों पर नियमित डिजिटल जांच होगी. इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी सीधे रेलवे बोर्ड करेगा ताकि यात्रियों को सुरक्षित पानी मिल सके. इसके साथ ही, अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

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Last Updated : August 18, 2026 at 2:39 PM IST

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