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रेलवे बजट पर CAG के सवाल: फंड होने के बाद भी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए नहीं खर्च हुआ पैसा

हैदराबाद: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और साफ-सफाई को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. संसद में पेश की गई इस आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 89% रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं.

यह रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रेलवे के पास फंड की कोई कमी नहीं थी. इसके बावजूद, साल 2019 से 2024 के बीच यात्री सुविधाओं के लिए तय किए गए बजट का 36% से 44% हिस्सा बिना इस्तेमाल किए ही रह गया. सीएजी और रेलवे अधिकारियों ने मिलकर कुल 512 स्टेशनों की जांच की, जिसमें से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम जरूरी सुविधाएं भी पूरी नहीं मिलीं. इसमें नई दिल्ली, मुंबई का CSMT और हावड़ा जैसे बड़े और वीआईपी स्टेशन भी शामिल हैं.

सीएजी (CAG) रिपोर्ट के मुख्य खुलासे

पीने के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया: मुंबई CSMT, हैदराबाद, कोयंबटूर और कल्याण जैसे बड़े स्टेशनों पर वाटर कूलर के पानी के सैंपल लिए गए. जांच में इस पानी में ई-कोलाई (E. coli) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए, जो डायरिया और पेट की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं. इसके अलावा, 59 स्टेशनों पर पानी की जरूरी जांच ही नहीं की गई थी.

शौचालयों की भारी किल्लत: कुल 201 रेलवे स्टेशनों पर टॉयलेट और 403 स्टेशनों पर यूरिनल (मूत्रालय) की भारी कमी देखी गई. 14 स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय तक नहीं थे. कई जगहों पर हाथ धोने के लिए वॉशबेसिन और वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन जैसी बुनियादी चीजें गायब मिलीं.