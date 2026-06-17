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यूपी समेत 13 राज्यों की तिजोरी हुई फुल, 15 राज्यों के पास नहीं बचे खर्चे के भी पैसे; पढ़ें पूरी रिपोर्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के संजय मूर्ति द्वारा जारी 'राज्य वित्त 2024-25' की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में देश के 13 राज्यों ने बजट में मुनाफा दर्ज किया है. वहीं, दूसरी ओर 15 राज्यों को इस दौरान भारी घाटे का सामना करना पड़ा है. किस राज्य का कैसा रहा प्रदर्शन?

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मणिपुर उन 13 भाग्यशाली राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कमाई से कम खर्च कर फायदा कमाया. इस साल कुल 18 राज्यों ने मुनाफे का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनमें से केवल 9 राज्य ही इसे पूरा कर पाए. असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य मुनाफे का लक्ष्य रखने के बावजूद घाटे में चले गए. 'जीरो-घाटा' लक्ष्य वाले राज्यों का हाल

देश के 7 राज्यों (गोवा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) ने तय किया था कि वे न तो घाटे में रहेंगे और न ही मुनाफे में (जीरो-राजस्व घाटा). इनमें से उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा और त्रिपुरा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और मुनाफे वाले राज्यों की सूची में जगह बना ली. इसके विपरीत, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके और घाटे में रहे.