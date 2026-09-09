बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद रूट के यात्रियों की चमकी किस्मत, इन 5 रूटों पर सुपरफास्ट दौड़ेगी ट्रेनें; तिरुपति जाना भी हुआ आसान
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस विस्तार से क्षेत्र के लगभग 2,121 गांवों को सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे करीब 52 लाख की आबादी लाभान्वित होगी.
Published : September 9, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में बुधवार को दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में 10,021 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 5 मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, यह मेगा-प्रोजेक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगा. इसके तहत भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की नई रेल लाइनें जोड़ी जाएंगी. इन परियोजनाओं को साल 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत विकास
इन सभी रेलवे परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है. रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ने से न केवल ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
स्वीकृत रेल रूट
- अरक्कोनम-रेनिगुंटा (77 किमी): तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण.
- व्हाइटफील्ड-बांगरपेट (47 किमी): तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण.
- होसुर-ओमालुर (147 किमी): रेल लाइनों का दोहरीकरण.
- सलेम-करूर-डिंडीगुल (159 किमी): रेल लाइनों का दोहरीकरण.
- सिकंदरबाद (घटकेशर)-काजीपेट (110 किमी): मल्टी-ट्रैकिंग कार्य.
52 लाख की आबादी को सीधा लाभ
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस विस्तार से क्षेत्र के लगभग 2,121 गांवों को सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे करीब 52 लाख की आबादी लाभान्वित होगी. इसके अलावा, यह रूट देश के कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों (जैसे तिरुपति, होगेनक्कल फॉल्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोडाईकनाल हिल्स, और यादगीरगुट्टा मंदिर) के लिए यात्रा को बेहद सुगम बना देगा.
व्यापार और पर्यावरण को बड़ा बढ़ावा
यह परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लोहा, स्टील, खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे आवश्यक सामानों के परिवहन के लिए लाइफलाइन साबित होंगी. इससे रेलवे को सालाना 47 मीट्रिक टन अतिरिक्त माल ढुलाई प्राप्त होगी. पर्यावरण के लिहाज से, इस कदम से 8 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा और 42 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि 2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
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