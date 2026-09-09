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बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद रूट के यात्रियों की चमकी किस्मत, इन 5 रूटों पर सुपरफास्ट दौड़ेगी ट्रेनें; तिरुपति जाना भी हुआ आसान

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में बुधवार को दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में 10,021 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 5 मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. रेल मंत्रालय के अनुसार, यह मेगा-प्रोजेक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगा. इसके तहत भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की नई रेल लाइनें जोड़ी जाएंगी. इन परियोजनाओं को साल 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत विकास

इन सभी रेलवे परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है. रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ने से न केवल ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. स्वीकृत रेल रूट