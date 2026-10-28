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आ गया दिवाली का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, DA में हुआ सीधे 3% का तगड़ा इजाफा

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा.

1.17 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधा फायदा

सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. रक्षा और रेलवे कर्मियों सहित कुल मिलाकर 1.17 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में अब हर महीने ज्यादा पैसे आएंगे. त्योहारी सीजन में आई इस खुशखबरी से कर्मचारियों के परिवारों में दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. कैबिनेट के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा.