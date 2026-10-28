आ गया दिवाली का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, DA में हुआ सीधे 3% का तगड़ा इजाफा
मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, 63% हुआ डीए; 1.17 करोड़ लोगों को मिलेगा दिवाली का बड़ा तोहफा.
Published : October 28, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा.
1.17 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधा फायदा
सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. रक्षा और रेलवे कर्मियों सहित कुल मिलाकर 1.17 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में अब हर महीने ज्यादा पैसे आएंगे. त्योहारी सीजन में आई इस खुशखबरी से कर्मचारियों के परिवारों में दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. कैबिनेट के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत राहत
कैबिनेट बैठक के बाद जारी बयान में बताया गया कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी पूरी तरह तय फॉर्मूले के आधार पर की गई है. यह फॉर्मूला 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों पर आधारित है, जो बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The fourth decision is a Diwali gift from Prime Minister Narendra Modi to all central government employees and pensioners. Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) have been increased by 3%, effective July 1, 2026. With this increase, the DA and DR rate will rise from 60% to 63%. Details regarding the 6th and 5th Central Pay Commission scales will be provided in the press note. The increase will have an additional financial implication of approximately ₹10,000 crore for the government and benefit 48 lakh central government employees and 68 lakh pensioners."— IANS (@ians_india) October 28, 2026
8वें वेतन आयोग को लेकर भी बढ़ी हलचल
एक तरफ जहां 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी तरफ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी तैयारियों को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, नया वेतन आयोग फिलहाल विभिन्न पक्षों और संगठनों के साथ लगातार बैठकें और विचार-विमर्श कर रहा है.
इस हाई-लेवल कमिटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है. इस आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और फाइनेंस प्रोफेसर पुलक घोष भी इसके मुख्य सदस्यों में शामिल हैं.
कर्मचारी संगठनों की क्या हैं मांगें?
आगामी वेतन आयोग के सामने कर्मचारी यूनियनों ने अपनी कई प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है, जिससे मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सके. इसके अलावा, यूनियन चाहती हैं कि महंगाई भत्ते की समीक्षा और जल्दी-जल्दी हो, साथ ही एक निश्चित सीमा के बाद डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की व्यवस्था भी दोबारा बहाल की जाए.
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