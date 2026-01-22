ETV Bharat / business

बुढ़ापा सुरक्षित करने का सुनहरा मौका, 2031 तक बढ़ी इस सरकारी योजना की डेडलाइन, आज ही करें आवेदन

हैदराबाद: सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की सफलता को देखते हुए इसमें खाता खुलवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर वर्ष 2031 कर दी है. अब तक इस योजना के तहत 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. डेडलाइन बढ़ने के बाद एक बार फिर इस योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकारी और निजी नौकरी करने वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं या यह केवल गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ही है.

किसके लिए है अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना को मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है. इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा नागरिक खाता खुलवा सकता है, जिसे किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो. इसमें दिहाड़ी मजदूर, गिग इकॉनमी में काम करने वाले और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग शामिल हैं.

सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता लाभ

1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत जो भी व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता.

सरकारी कर्मचारी—चाहे वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियों में कार्यरत हों—पहले से ही ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस जैसी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं. इन योजनाओं में पंजीकरण होने के कारण वे अटल पेंशन योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी आमतौर पर आयकरदाता भी होते हैं, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता लाभ

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं किया जाता. इसकी वजह यह है कि वे पहले से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और अन्य पेंशन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं. पीएफआरडीए के जरिए उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है. साथ ही, निजी क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आते हैं, इसलिए वे भी अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं होते.