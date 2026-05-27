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राशन वितरण में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार लाई सार्थक-PDS योजना, जानें लाभार्थियों को क्या मिलेगा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी छाता (अम्ब्रेला) योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. यह योजना आगामी 5 वर्षों (31 मार्च, 2031 तक) के लिए प्रभावी होगी, जो 16वें वित्त आयोग के चक्र के अनुरूप है.

दो प्रमुख योजनाओं का एकीकरण

सार्थक-पीडीएस (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS) के तहत दो बड़ी मौजूदा योजनाओं का विलय किया गया है. इसमें "राज्यों को खाद्यान्न के अंतःराज्यीय परिवहन व राशन डीलरों के मार्जिन के लिए सहायता" और "स्मार्ट पीडीएस (SMART PDS)" शामिल हैं. इस एकीकरण से देश के राशन वितरण ढांचे को प्रशासनिक और तकनीकी रूप से एक समान मंच पर लाया जा सकेगा.

राशन डीलरों को सहायता और नई दरें

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज के परिवहन, रखरखाव और फेयर प्राइस शॉप (FPS) डीलरों के कमीशन पर होने वाले खर्च के लिए केंद्रीय सहायता के नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है. केंद्र सरकार इसके मौजूदा फंडिंग पैटर्न को जारी रखेगी, जिससे राशन डीलरों की आय सुरक्षित होगी और अंतिम छोर तक अनाज की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हो सकेगी.