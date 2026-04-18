ETV Bharat / business

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी आएगी सैलरी?

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाकर 60% किया, जिससे एक करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है. जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है.

एक करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है. ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर इस 2% बढ़ोतरी का अनुमान पहले से ही जताया जा रहा था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी मिलेगा.

सैलरी पर कितना होगा असर?
वेतन वृद्धि के गणित को समझें तो, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) ₹36,500 है, तो 58% की दर से उसे ₹21,170 डीए मिल रहा था. अब 60% होने पर यह राशि बढ़कर ₹21,900 हो जाएगी, जिससे वेतन में सीधे ₹730 प्रति माह का इजाफा होगा. इसी तरह, ₹9,000 की बेसिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब ₹5,220 के बजाय ₹5,400 महंगाई राहत के रूप में मिलेंगे.

शिपिंग सेक्टर के लिए 'सॉवरेन मेरिटाइम फंड'
आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 'सॉवरेन मेरिटाइम फंड' के गठन को हरी झंडी दे दी है. ₹13,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ शुरू होने वाले इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों को किफायती और स्थायी इंश्योरेंस कवर प्रदान करना है. वर्तमान में भारतीय जहाज विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर हैं; यह फंड उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेगा.

ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) के कार्यकाल को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए ₹3,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का आवंटन किया गया है. इस विस्तार से देश के सुदूर गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य को गति मिलेगी.

यह भी पढ़ें- फिर से बदले जा सकेंगे बंद हो चुके ₹500-1000 के नोट? PIB ने बताई सच्चाई

TAGGED:

MODI CABINET CLEARS DA HIKE
DA HIKE
CABINET APPROVES DA HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.