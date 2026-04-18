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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी आएगी सैलरी?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है. जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है.

एक करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है. ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर इस 2% बढ़ोतरी का अनुमान पहले से ही जताया जा रहा था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी मिलेगा.

सैलरी पर कितना होगा असर?

वेतन वृद्धि के गणित को समझें तो, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) ₹36,500 है, तो 58% की दर से उसे ₹21,170 डीए मिल रहा था. अब 60% होने पर यह राशि बढ़कर ₹21,900 हो जाएगी, जिससे वेतन में सीधे ₹730 प्रति माह का इजाफा होगा. इसी तरह, ₹9,000 की बेसिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब ₹5,220 के बजाय ₹5,400 महंगाई राहत के रूप में मिलेंगे.