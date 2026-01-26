ETV Bharat / business

पद्म सम्मान 2026: मुश्किलों को बनाया सीढ़ी, आज दुनिया मानती है इन भारतीय उद्यमियों का लोहा

पद्म पुरस्कार 2026: उदय कोटक को पद्म भूषण, जबकि सत्यनारायण नुवाल, अशोक खाड़े और टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत) को पद्म श्री मिला

व्यापार जगत के इन दिग्गजों को मिला पद्म सम्मान, संघर्ष और सफलता की मिसाल हैं ये नाम (Photo credit- IANS, Forbes, TTK Prestige)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 11:08 AM IST

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'पद्म पुरस्कार 2026' का ऐलान हो चुका है. इस बार व्यापार और उद्योग जगत से बैंकर और उद्योगपति उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. वहीं, तीन खास हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. इनमें सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल , दास ऑफशोर इंजीनियरिंग के मालिक अशोक खाड़े और टीटीके ग्रुप के चेयरमैन टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) शामिल हैं. सत्यनारायण नुवाल ने कभी रेलवे स्टेशन पर रातें बिताईं.

आज वह 5.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं. वहीं, अशोक खाड़े, जिन्होंने गरीबी देखी, आज 500 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं. टीटी जगन्नाथन को भारत के घरों में प्रेशर कुकर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है. इन सभी की कहानियां संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल हैं.

इन तीन को पद्म श्री सम्‍मान
इस साल पद्म पुरस्कारों में व्यापार जगत की तीन बड़ी हस्तियों को पद्म श्री से नवाजा गया है. ये हैं सत्यनारायण नुवाल, अशोक खाड़े और टीटी जगन्नाथन. इन तीनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण काम किया है.

सत्यनारायण नुवाल को पद्म श्री
सत्यनारायण नुवाल 'सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया' के चेयरमैन हैं. उन्‍हें व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म श्री मिला है. महाराष्ट्र के रहने वाले नुवाल ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू किया था. उस समय उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारनी पड़ती थीं. आज 73 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 5.5 अरब डॉलर (लगभग 50,376 करोड़ रुपये) है. फोर्ब्स के अनुसार, वह दुनिया के 756वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी कंपनी सिर्फ माइनिंग में ही नहीं, बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है. स्वदेशी डिफेंस हथियार बनाने में उनके काम से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है.

अशोक खाड़े को पद्म श्री
दूसरे पद्म श्री विजेता अशोक खाड़े महाराष्ट्र के सांगली जिले से आते हैं. उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी. कभी वह महीने में सिर्फ 100 रुपये कमाते थे. आज उनकी कंपनी 'दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपये है. उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे कड़ी मेहनत से गरीबी को मात दी जा सकती है.

मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित हुए टी.टी. जगन्नाथन
तीसरे पद्म श्री विजेता टीटी जगन्नाथन कर्नाटक के जाने-माने उद्यमी थे. वह टीटीके ग्रुप के चेयरमैन थे और उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला है. टीटी जगन्नाथन को भारत के घरों में 'प्रेशर कुकर' को मशहूर बनाने के लिए याद किया जाता है. उन्होंने 'प्रेस्टीज' ब्रांड के जरिए आम भारतीय मध्यम वर्ग के जीवन को बहुत आसान बना दिया. उन्होंने प्रेशर कुकर के लिए जीआरएस सुरक्षा प्रणाली का आविष्कार किया और भारतीय रसोई के बर्तनों को दुनिया भर में पहचान दिलाई वह टीटीके प्रेस्टीज के मानद चेयरमैन थे. 10 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरु में 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था.

उदय कोटक को पद्म भूषण
बैंकर उदय कोटक को पद्म भूषण से दिग्गज सम्मानित किया गया है. उदय कोटक की उद्यमी यात्रा भारतीय वित्तीय क्षेत्र की एक प्रेरणादायक कहानी है. 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था, कोटक ने कोटक फाइनेंस के जरिए ऑटो लोन, निवेश बैंकिंग और स्टॉकब्रोकिंग जैसे क्षेत्रों में कदम रखा. 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति ने निजी वित्तीय संस्थानों के लिए नए रास्ते खोले और कोटक ने इस मौके को भुनाया. उन्होंने परिवार और दोस्तों से 30 लाख रुपये उधार लेकर बिल डिस्काउंटिंग का छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक समूहों में से एक बन गया है. शुरुआत में उदय कोटक किसी बड़े कारोबारी घराने से नहीं थे और न ही उन्हें बड़े निवेशकों का साथ मिला. कई ग्राहक एक नई कंपनी पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने अपने व्यवसाय को कम जोखिम वाली लोन पॉलिसी के सिद्धांतों पर खड़ा किया. यह छोटी सी शुरुआत, जो परिवार और दोस्तों से लिए गए मात्र 30 लाख रुपये के लोन से हुई थी, आगे चलकर भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक समूहों में से एक की नींव बनी.

