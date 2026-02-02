ETV Bharat / business

बजट में दीर्घकालिक स्थिरता, इन्वेस्टर सेफ्टी और फ्यूचर रेडी बैंकिंग पर फोकस: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय बजट में खास तौर पर अमेरिकी टैरिफ के असर की वजह से कोई घोषणा नहीं की गई है.

Budget focuses on long term stability, investor safety and future ready banking: Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 6:03 PM IST

4 Min Read
सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब अमेरिकी टैरिफ के दबाव के साथ ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के पीछे सरकार के नजरिए को साफ किया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट के फैसले अल्पकालिक प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि भारतीय व्यापार को समर्थन करने, नौकरी देने वाले सेक्टर को बढ़ावा देने और एक स्थिर आर्थिक माहौल पक्का करने के एक साफ प्लान से लिए गए थे. मार्केट रिस्क, बैंकिंग सुधारों और बड़े मूलढाचा परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए, वित्त मंत्री ने जोर दिया कि सरकार का फोकस निवशकों की सुरक्षा, वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों का भरोसे के साथ सामना करने के लिए तैयार करने पर बना हुआ है.

केंद्रीय बजट में खास तौर पर अमेरिकी टैरिफ के असर की वजह से कोई घोषणा नहीं की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि, बजट में की गई सभी घोषणाएं एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. इसका मकसद सिर्फ भारतीय व्यापारों के लिए बेहतर और ज्यादा समर्थन वाला माहौल तैयार करना है.

उन्होंने कहा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की गई हैं. कस्टम ड्यूटी में राहत समेत कई उपायों के पीछे यही वजह है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक भारत पर अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर का कोई आकलन नहीं किया है.

निवेशकों की सुरक्षा
स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लगाने के मुद्दे पर, वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस कदम का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है. उन्होंने बताया कि यह टैक्स सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट पर लागू किया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि कई माता-पिता ने सरकार से संपर्क करके चिंता जताई है कि उनके बच्चे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में शामिल हैं और पैसे गंवा रहे हैं. रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि ऐसे जगहों पर निवेश करने वाले काफी लोग आखिर में नुकसान उठाते हैं. यही चिंता सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह है.

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि गंभीर निवेशक इस कदम को समझेंगे, क्योंकि यह सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट पर असर डालता है, किसी दूसरे निवेश उपकरण पर नहीं.

2047 के लिए बैंक
नई बैंकिंग कमिटी की जरूरत पर एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 में 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमिटी' बनाने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम अभी अच्छी हालत में है, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) कंट्रोल में हैं और बैंकिंग सेक्टर की पूरी हेल्थ मजबूत बनी हुई है.

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आगे कहा कि, बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत और सुरक्षित करने के जरूरत है, ताकि यह भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे. प्रस्तावित कमिटी आगे क्या करने की जरूरत है, इस पर सही सुझाव देगी.

बुलेट ट्रेन परियोजना की फंडिंग के बारे में एक सवाल पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि बजट का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में जो भी देरी हुई है, वह पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से है. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि जब देश में बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो फंडिंग कोई समस्या नहीं है.

सरकार ने 2026-27 के लिए लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बनाया है, जबकि लगभग 36.5 लाख करोड़ रुपये की नॉन-डेट इनकम की उम्मीद है. साथ ही, अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इस साल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है. सरकार को यह भी उम्मीद है कि उसकी ओवरऑल डेट की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, जो विकास खर्च और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने पर लगातार फोकस दिखाता है.

