ETV Bharat / business

बजट 2026 से कपड़ा उद्योग में 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी: गिरिराज सिंह

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ( ETV Bharat )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 ने भारत के कपड़ा क्षेत्र को देश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के एजेंडे के केंद्र में मजबूती से रखा है. इसमें उत्पादन बढ़ाने, क्लस्टर (Cluster) को आधुनिक बनाने, कारीगरों को मजबूत बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं शामिल हैं. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' विजन को दिखाता है, जिसमें रोजगार सृजन, निर्यात, ग्रामीण विकास और भविष्य के लिए तैयार निवेश (future-ready investments) के बीच संतुलन बनाने वाला समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है. सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन विकसित भारत का है. यह बजट सभी के लिए है. इससे रोजगार पैदा होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, खासकर कपड़ा क्षेत्र में." उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पिछले एक दशक में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े सेक्टर में से एक बनकर उभरा है. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत (ETV Bharat) कपड़ा उद्योग रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र

गिरिराज सिंह ने बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन करने की कपड़ा क्षेत्र की बेमिसाल क्षमता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "एक सिलाई मशीन 1.76 लोगों को नौकरी देती है. चाहे वह वस्त्र निर्माण हो, लेदर गारमेंट्स हों या अन्य कपड़े, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां नौकरियां तुरंत और टिकाऊ मिलती हैं." कपड़ा मंत्री ने UPA सरकार के कार्यकाल और मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के बीच काफी फर्क बताया. सिंह के मुताबिक, UPA सरकार ने 10 वर्षों में सिर्फ 33 लाख सिलाई और स्टिचिंग मशीनें आयात कीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 1.25 करोड़ मशीनें आयात की गई हैं, जो विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी को दिखाता है. सिंह ने कहा, "पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में, 2014 से 2025 तक, कपड़ा उद्योग ने पांच करोड़ लोगों को रोजगार दिया. यह कोई कहानी नहीं है; यह एक सच्चाई है. आइए इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस करें." उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2032 तक इस सेक्टर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार देना है. उन्होंने कपड़ा में बढ़ोतरी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में तेज बढ़ोतरी से भी जोड़ा, और बताया कि पूंजी खर्च पहले के लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हुआ है. नेशनल फाइबर स्कीम से आयात पर निर्भरता कम होगी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की एक खास बात यह है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल फाइबर स्कीम की घोषणा की. इस प्रोग्राम का मकसद सभी तरह के प्राकृतिक रेशे (Natural Fiber, जैसे: सिल्क; ऊन; जूट) में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है; और साथ ही नए और सिंथेटिक फाइबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. इस स्कीम का उद्देश्य फाइबर का घरेलू उत्पादन बढ़ाना; भारत के बाहर बनने वाले फाइबर पर निर्भरता कम करना (जैसे: पूरी टेक्सटाइल सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा, सेमी-फिनिश्ड और फिनिश्ड फाइबर); एडवांस्ड और टेक्निकल टेक्सटाइल के नवाचार और विकास में मदद करना; साथ ही अन्य संबंधित प्रोग्राम. भारत सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.