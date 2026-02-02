बजट 2026 से कपड़ा उद्योग में 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी: गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं से कपड़ा क्षेत्र में नौकरियों, निर्यात और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा.
Published : February 2, 2026 at 5:09 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 ने भारत के कपड़ा क्षेत्र को देश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के एजेंडे के केंद्र में मजबूती से रखा है. इसमें उत्पादन बढ़ाने, क्लस्टर (Cluster) को आधुनिक बनाने, कारीगरों को मजबूत बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं शामिल हैं.
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' विजन को दिखाता है, जिसमें रोजगार सृजन, निर्यात, ग्रामीण विकास और भविष्य के लिए तैयार निवेश (future-ready investments) के बीच संतुलन बनाने वाला समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है.
सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन विकसित भारत का है. यह बजट सभी के लिए है. इससे रोजगार पैदा होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, खासकर कपड़ा क्षेत्र में." उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पिछले एक दशक में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े सेक्टर में से एक बनकर उभरा है.
कपड़ा उद्योग रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र
गिरिराज सिंह ने बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन करने की कपड़ा क्षेत्र की बेमिसाल क्षमता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "एक सिलाई मशीन 1.76 लोगों को नौकरी देती है. चाहे वह वस्त्र निर्माण हो, लेदर गारमेंट्स हों या अन्य कपड़े, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां नौकरियां तुरंत और टिकाऊ मिलती हैं."
कपड़ा मंत्री ने UPA सरकार के कार्यकाल और मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के बीच काफी फर्क बताया. सिंह के मुताबिक, UPA सरकार ने 10 वर्षों में सिर्फ 33 लाख सिलाई और स्टिचिंग मशीनें आयात कीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 1.25 करोड़ मशीनें आयात की गई हैं, जो विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी को दिखाता है.
सिंह ने कहा, "पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में, 2014 से 2025 तक, कपड़ा उद्योग ने पांच करोड़ लोगों को रोजगार दिया. यह कोई कहानी नहीं है; यह एक सच्चाई है. आइए इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस करें." उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2032 तक इस सेक्टर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार देना है.
उन्होंने कपड़ा में बढ़ोतरी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में तेज बढ़ोतरी से भी जोड़ा, और बताया कि पूंजी खर्च पहले के लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हुआ है.
नेशनल फाइबर स्कीम से आयात पर निर्भरता कम होगी
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की एक खास बात यह है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल फाइबर स्कीम की घोषणा की. इस प्रोग्राम का मकसद सभी तरह के प्राकृतिक रेशे (Natural Fiber, जैसे: सिल्क; ऊन; जूट) में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है; और साथ ही नए और सिंथेटिक फाइबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.
इस स्कीम का उद्देश्य फाइबर का घरेलू उत्पादन बढ़ाना; भारत के बाहर बनने वाले फाइबर पर निर्भरता कम करना (जैसे: पूरी टेक्सटाइल सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा, सेमी-फिनिश्ड और फिनिश्ड फाइबर); एडवांस्ड और टेक्निकल टेक्सटाइल के नवाचार और विकास में मदद करना; साथ ही अन्य संबंधित प्रोग्राम. भारत सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
इसके अलावा, कपड़ा उद्योग के हितधारक इस बात पर सहमत हुए हैं कि फाइबर प्रोग्राम, भारत में और मूल्य संवर्धन मौके बनाकर, ग्लोबल सप्लाई चेन में अचानक पड़ने वाले असर से भारतीय विनिर्माताओं को बचाने का तरीका देगा.
बजट प्रस्ताव में एक वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना भी है, जिसे पारंपरिक वस्त्र क्लस्टर को आधुनिक बनाने और विनिर्मित उत्पादों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस स्कीम में मैन्युफैक्चरर्स और कॉमन टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन सेंटर्स के लिए मशीनरी या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पूंजी सहायता शामिल होगी.
ग्राम स्वराज, खादी और ODOP पर फोकस
बजट 2026-27 का एक बड़ा जोर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिये ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों को मजबूत करने पर है. यह पहल खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस करेगी, जिसमें ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग और उत्पादन प्रक्रिया शामिल होंगे.
सिंह ने कहा, "यह पहल दूर की सोचने वाली है. इससे ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाकर एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनेगा."
यह पहल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) प्रोग्राम को भी मजबूत करेगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी. सरकार के मुताबिक, बेहतर मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग से कारीगरों को अधिक कीमत मिल सकेगी और आय स्थिर हो सकेगी.
इसके अलावा, बजट में नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम की घोषणा की गई, जो बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित और आसान मदद सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्कीम को इंटीग्रेट करेगा.
टिकाऊपन और स्किल्स सेंटर
टिकाऊ विनिर्माण की तरफ दुनिया भर में हो रहे बदलावों को दिखाते हुए, बजट में टेक्स-इको इनिशिएटिव की घोषणा की गई है, जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार और दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल और कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देगा. इस इनिशिएटिव से स्वच्छ प्रक्रिया, संसाधनों का सही इस्तेमाल और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता नियमों का पालन करने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
स्किलिंग के मामले में, सरकार ने समर्थ 2.0 की घोषणा की है, जो एक अपग्रेडेड टेक्सटाइल स्किलिंग प्रोग्राम है. यह इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ट्रेनिंग को मॉडर्न बनाएगा. इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों/ कारीगरों को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और नई टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भविष्य के लिए तैयार कौशल देना है.
व्यापक विकास एजेंडा
टेक्सटाइल के अलावा, सिंह ने कहा कि बजट आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, विज्ञान और रिसर्च में निवेश का एक मजबूत संदेश देता है. उन्होंने खेती, पशुपालन और ग्रामीण कामों पर नए सिरे से ध्यान देने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "मछली पालन से लेकर मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों तक, यह बजट किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई दिशा देता है." उन्होंने ग्रामीण समृद्धि को औद्योगिक और कारीगर विकास से जोड़ा.
स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक इरादा
कुल मिलाकर, बजट 2026–27 भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक स्पष्ट और पूरा रोडमैप बताता है, जिसमें स्केल, सस्टेनेबिलिटी, स्किल्स और आत्मनिर्भरता को मिलाया गया है. हालांकि इनका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फाइबर, क्लस्टर, कारीगरों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता पर जोर देने से कपड़ा उद्योग भारत के विकसित भारत के मिशन का एक अहम हिस्सा बन गया है.
जैसा कि गिरिराज सिंह ने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाता है. यह नौकरियों, एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भरता और गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट तक भारत को मजबूत बनाने के लिए है."
