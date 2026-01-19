ETV Bharat / business

Budget 2026: क्या मिलेगी सस्ते घरों पर 100% टैक्स छूट?

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट से पहले हर सेक्टर की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी सरकार से राहत और प्रोत्साहन की उम्मीद लगाए बैठी है. खास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और नीतिगत सुधारों की मांग तेज हो गई है.

कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ाने पर फोकस

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और खर्च करने का भरोसा मजबूत हो, तो इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर पड़ेगा. टैक्स राहत और आसान फाइनेंसिंग विकल्प न सिर्फ घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि पूरे सेक्टर में नई जान फूंक सकते हैं.

होम लोन और टैक्स राहत की मांग

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए. इससे मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही, स्टांप ड्यूटी में रियायत और रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने जैसे कदम भी घरों को सस्ता बना सकते हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार से उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रियल एस्टेट डेवलपर्स और मार्केट लीडर्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को लेकर खासे उत्साहित हैं. उनका मानना है कि अगर सरकार इस सेगमेंट को फिर से टैक्स इंसेंटिव देती है, तो ज्यादा डेवलपर्स किफायती घरों की परियोजनाओं में निवेश करेंगे. इससे शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में घरों की उपलब्धता बढ़ेगी.