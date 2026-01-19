Budget 2026: क्या मिलेगी सस्ते घरों पर 100% टैक्स छूट?
रियल एस्टेट सेक्टर को किफायती आवास पर टैक्स छूट (80-IBA) की वापसी, होम लोन पर अधिक टैक्स कटौती और उद्योग के दर्जे की उम्मीद है.
Published : January 19, 2026 at 9:51 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट से पहले हर सेक्टर की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी सरकार से राहत और प्रोत्साहन की उम्मीद लगाए बैठी है. खास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और नीतिगत सुधारों की मांग तेज हो गई है.
कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ाने पर फोकस
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और खर्च करने का भरोसा मजबूत हो, तो इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर पड़ेगा. टैक्स राहत और आसान फाइनेंसिंग विकल्प न सिर्फ घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि पूरे सेक्टर में नई जान फूंक सकते हैं.
होम लोन और टैक्स राहत की मांग
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए. इससे मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही, स्टांप ड्यूटी में रियायत और रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने जैसे कदम भी घरों को सस्ता बना सकते हैं.
अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार से उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रियल एस्टेट डेवलपर्स और मार्केट लीडर्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को लेकर खासे उत्साहित हैं. उनका मानना है कि अगर सरकार इस सेगमेंट को फिर से टैक्स इंसेंटिव देती है, तो ज्यादा डेवलपर्स किफायती घरों की परियोजनाओं में निवेश करेंगे. इससे शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में घरों की उपलब्धता बढ़ेगी.
सेक्शन 80-IBA की वापसी की मांग
रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी मांग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80-IBA को फिर से लागू करने की है. इस सेक्शन के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को 100% टैक्स छूट मिलती थी. यह इंसेंटिव साल 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसने किफायती घरों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी.
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी के मुताबिक, सरकार के पास अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने का सबसे असरदार तरीका यही है कि 80-IBA जैसे प्रावधानों को दोबारा लाया जाए, भले ही सीमित अवधि के लिए ही क्यों न हो. इससे डेवलपर्स का भरोसा बढ़ेगा और आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा.
