क्या होता है Economic Survey? यूनियन बजट से पहले ही क्यों पेश किया जाता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करेंगी, सरकार द्वारा खर्च किए गए एक-एक रुपए का हिसाब देंगी.
Published : January 29, 2026 at 11:06 AM IST
हैदराबाद: हर साल देश की संसद में साल का बजट पेश करने से पहले एक आर्थिक सर्वे (Economic Survey) रिपोर्ट रखी जाती है. इसे वित्त मंत्री खुद पेश करते हैं. साल 2026-27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को पेश करेंगी. इससे पहले आज यानी 29 जनवरी को वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी. आईए समझते हैं ये आर्थिक सर्वे क्या है और बजट से पहले इसे क्यों पेश किया जाता है.
आर्थिक सर्वे क्या है: आर्थिक सर्वे (Economic Survey) देश की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो पिछले साल सरकार की कमाई, खर्चे और आर्थिक प्रगति का पूरा ब्योरा बताती है. इससे यह पता चलता है कि देश की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है. सरकार के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं.
यानी सर्वे रिपोर्ट न केवल आर्थिक आंकड़े देती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा भी करती है. देश की पहली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 1950-51 में पेश की गई थी. जिसे बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया था. लेकिन, 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया.
बजट से 3 दिन पहले आ रहा आर्थिक सर्वे: आमतौर पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को यूनियन बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है. जो देश के आर्थिक विकास (GDP Growth), महंगाई, खेती और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े बताती है. लेकिन, आर्थिक सर्वे 2026 (Economic Survey 2026) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिन पहले ही सदन में रख रही हैं.
आर्थिक सर्वे रिपोर्ट कौन तैयार करता: अब सवाल ये उठता है कि इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो बता दें इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 'आर्थिक मामलों के विभाग' (Economic Division) की ओर से इसे तैयार किया जाता है.
Economic Survey का बजट पर क्या होता है असर: इकोनॉमिक सर्वे 2 हिस्सों में बांटकर पेश किया जाता है. पहले भाग में वर्तमान स्थिति को दिखाया जाता है. वहीं दूसरे हिस्से में अलग-अलग सेक्टर्स के आंकड़े बताए जाते हैं. इस रिपोर्ट से यह समझने में मदद मिलती है कि यूनियन बजट में संसाधनों को कैसे जुटाया और बांटा जा सकता है.
रिपोर्ट सभी सेक्टर्स में हो रहे बदलावों का विश्लेषण करती है, जो कानून बनाने वालों और नागरिकों को राजस्व प्राप्ति के अनुमानों, खर्च की प्राथमिकताओं और उधार लेने की योजनाओं के पीछे के सिद्धांत को समझने में मदद करती है. जो सीधे बजट के फैसलों पर असर डालती है.
