Budget 2026: छात्रों की डिमांड—महंगी फीस से मिले आजादी और स्किल्स को मिले सरकारी बूस्ट

नई दिल्ली: आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से देशभर के छात्र और शिक्षाविद सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं. विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा का अवसर योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर. बढ़ती फीस के कारण कई मेधावी छात्र बेहतर संस्थानों में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं.

छात्रवृत्ति और सस्ते शिक्षा ऋण पर फोकस

छात्रों और शिक्षाविदों की प्रमुख मांग है कि सरकार बजट में शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाए, ताकि छात्रवृत्ति योजनाओं, फीस सहायता और कम ब्याज वाले शिक्षा ऋण को मजबूत किया जा सके. उनका मानना है कि इससे रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और उच्च शिक्षा तक सभी वर्गों की पहुंच आसान होगी.

एनईपी 2020 के क्रियान्वयन पर सवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी आदर्श झा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू होने के बाद भी इसके क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टता नहीं है. उन्होंने बताया कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणाएं हुई थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगति नजर नहीं आती. साथ ही, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में कटौती को भी उन्होंने चिंताजनक बताया और बजट में इस पर ध्यान देने की मांग की.

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की जरूरत

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र मयंक पंचाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल नहीं है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की जरूरत बताई, ताकि भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक पहचान हासिल कर सकें और विदेशी छात्रों को आकर्षित कर सकें.

शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग

छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कम से कम 10 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए. छात्रों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के इस दौर में बेहतर संसाधन और निवेश जरूरी हैं, ताकि भारत खुद की तकनीक विकसित कर सके.

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की चिंता

दिल्ली में बीसीए के छात्र उज्ज्वल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए कम ब्याज वाले शिक्षा ऋण की व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियों के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश के लिए भी नुकसान हैं.