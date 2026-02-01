ETV Bharat / business

बजट 2026: युवाओं की चमकेगी किस्मत! AVGC सेक्टर में पैदा होंगी 20 लाख नौकरियां, जानें सरकार का पूरा प्लान

बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर देते हुए 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स और 2030 तक 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है.

Orange Economy: मनोरंजन और रचनात्मकता से बदल जाएगी देश की तस्वीर, बजट में मिले ये बड़े तोहफे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 2:11 PM IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट 2026 में देश के युवाओं और क्रिएटिव टैलेंट के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ का मुख्य आधार माना जा रहा है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है.

2030 तक 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का AVGC सेक्टर तेजी से उभर रहा है और 2030 तक इसमें लगभग 20 लाख कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी. वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 1.8 लाख से 2.6 लाख लोग काम कर रहे हैं. सरकार का उद्देश्य इस संख्या को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.

15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स
युवाओं को स्कूली स्तर से ही भविष्य की स्किल्स सिखाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के सहयोग से देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित की जाएंगी. इन लैब्स में छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी.

बाजार तेजी से बढ़ रहा है
बजट में पेश आंकड़ों के अनुसार, भारतीय AVGC उद्योग 2023 में 3.92 अरब डॉलर का था और 2026 तक यह 6.8 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. एनिमेशन और VFX सेक्टर 1.3 अरब डॉलर से बढ़कर 2.2 अरब डॉलर का होगा. वहीं, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, जो 2.62 अरब डॉलर से 4.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

ऑरेंज इकोनॉमी’ के फायदे
एनिमेशन, गेमिंग और क्रिएटिव आर्ट्स को ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ कहा जाता है. यह भारत की GDP में 1-2% का योगदान देती है. इस क्षेत्र से सालाना लगभग 1.5 अरब डॉलर का डिजिटल कंटेंट निर्यात होता है. इससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ को भी मजबूती मिलेगी.

करियर के अवसर
AVGC सेक्टर में करियर बनाने के लिए कई पद उपलब्ध हैं. इनमें एनिमेटर, VFX आर्टिस्ट, गेम डेवलपर, कॉमिक क्रिएटर और XR स्पेशलिस्ट शामिल हैं. युवाओं को सलाह दी जा रही है कि सही कोर्स चुनें, प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण लें और माया, यूनिटी, ब्लेंडर और अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर में दक्षता हासिल करें. इसके साथ ही डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना और इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त करना भी जरूरी है.

15,000 स्कूलों में शुरू होने जा रही है AVGC ट्रेनिंग
15,000 स्कूलों में शुरू होने जा रही है AVGC ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

सरकार के इस कदम से भारत दुनिया का ‘कंटेंट हब’ बनकर उभर सकता है. यह पहल युवाओं के लिए अपनी हॉबी या क्रिएटिव स्किल्स को उच्च वेतन वाली नौकरी में बदलने का सुनहरा अवसर है.

