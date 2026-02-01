ETV Bharat / business

बजट 2026: युवाओं की चमकेगी किस्मत! AVGC सेक्टर में पैदा होंगी 20 लाख नौकरियां, जानें सरकार का पूरा प्लान

Orange Economy: मनोरंजन और रचनात्मकता से बदल जाएगी देश की तस्वीर, बजट में मिले ये बड़े तोहफे

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट 2026 में देश के युवाओं और क्रिएटिव टैलेंट के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ का मुख्य आधार माना जा रहा है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. 2030 तक 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का AVGC सेक्टर तेजी से उभर रहा है और 2030 तक इसमें लगभग 20 लाख कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी. वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 1.8 लाख से 2.6 लाख लोग काम कर रहे हैं. सरकार का उद्देश्य इस संख्या को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स

युवाओं को स्कूली स्तर से ही भविष्य की स्किल्स सिखाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के सहयोग से देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित की जाएंगी. इन लैब्स में छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी.