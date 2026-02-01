ETV Bharat / business

Taxpayers के लिए बड़ी खबर! स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ITR भरने की डेडलाइन अब 31 मार्च तक बढ़ी

वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में आयकर स्लैब यथावत रखे हैं, लेकिन संशोधित रिटर्न की समय-सीमा बढ़ाकर और TCS घटाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 3:41 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया. बजट भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष किए गए बड़े कर सुधारों के बाद इस बार इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका अर्थ है कि करदाता पहले से लागू टैक्स व्यवस्था के तहत ही टैक्स का भुगतान करते रहेंगे.

टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया होगी आसान
हालांकि टैक्स की बुनियादी संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बजट 2026-27 में टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सरकार का उद्देश्य करदाताओं को अनावश्यक जटिलताओं से राहत देना है.

आईटीआर संशोधन की तारीख बढ़ी
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है. इसके लिए करदाताओं को केवल मामूली शुल्क देना होगा. वहीं रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को भी स्पष्ट किया गया है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जबकि बिना ऑडिट वाले व्यवसायों और ट्रस्ट्स को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा.

मोटर दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स से राहत
बजट में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाले ब्याज को इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही इस राशि पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, जिससे पीड़ितों को सीधी राहत मिलेगी.

एनआरआई को टैक्स में छूट
भारत की कंपनियों को पूंजीगत सामान उपलब्ध कराने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पांच वर्षों तक इनकम टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है. इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

टीसीएस दरों में कटौती
सरकार ने स्रोत पर टैक्स वसूली (टीसीएस) की दरों में कमी की है. विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर टीसीएस को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है और अब इसके लिए न्यूनतम राशि की कोई शर्त नहीं होगी. इसके अलावा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज पर लगने वाला टीसीएस भी 2 प्रतिशत कर दिया गया है.

छोटे करदाताओं को ऑटोमैटिक सुविधा
छोटे करदाताओं के लिए एक नया ऑटोमैटिक सिस्टम शुरू करने की घोषणा की गई है. इसके तहत कम या शून्य टैक्स कटौती का प्रमाणपत्र लेने के लिए अब टैक्स अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी.

शेयर बाजार से जुड़े बदलाव
शेयर निवेशकों के लिए सरकार ने फॉर्म 15जी और 15एच को सीधे डिपॉजिटरी में जमा करने की सुविधा दी है. वहीं दूसरी ओर, सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस से जुड़े लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.

