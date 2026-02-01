Budget 2026: तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, 5 क्षेत्रीय आयुष हब बनाने का प्रस्ताव

ETV Bharat / business

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 में चिकित्सा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं. सीतारमण ने बजट में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट (AIIA) के निर्माण का प्रस्ताव रखा. सीतारमण ने पांच क्षेत्रीय आयुष मेडिकल हब बनाने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की.

बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली है. उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं.

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा, "प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए."

उन्होंने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके.

साथ ही बजट 2026-27 में आयुष इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है, जिसमें पारंपरिक दवा को इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर डिलीवरी, मेडिकल एजुकेशन और रोजगार पैदा करने के एक अहम हिस्से के तौर पर रखा गया है.

निर्मला सीतारमण ने राज्यों को पांच क्षेत्रीय आयुष चिकित्सा केंद्र बनाने में मदद करने के लिए नई स्कीम की घोषणा की, जिसका मकसद आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे के साथ होलिस्टिक केयर को जोड़ना और ग्लोबल वेलनेस में भारत की मौजूदगी बढ़ाना है. प्रस्ताव के तहत, रीजनल मेडिकल हब इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेंगे, जिनमें एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सुविधाओं और इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ AYUSH सेंटर होंगे.

