बजट 2026: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार और निर्यात विस्तार पर रहेगा सरकार का संतुलित फोकस
बजट 2026 में विनिर्माण और निर्यात पर संतुलित फोकस, कर राहत, कस्टम ड्यूटी युक्तिकरण और व्यापारिक समझौतों द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर रहेगा.
Published : January 27, 2026 at 12:21 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: आगामी केंद्रीय बजट 2026–27 में सरकार के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की संभावना है. यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं तथा ब्रिटेन, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए समझौते इस बात के संकेत हैं कि सरकार निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने और किसी एक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है.
विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने ईटीवी भारत को बताया कि बजट में सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) के युक्तिकरण के साथ-साथ उपभोग बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहन देने वाले कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
हितधारकों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों को लक्षित समर्थन दिया जा सकता है. वैश्विक व्यापार में मानकों, भरोसे और डिजिटल तैयारियों का महत्व बढ़ने के बीच, भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने वाली योजनाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं. कुल मिलाकर, चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल में घरेलू उद्योग को मज़बूत करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ज़ोर रहने की उम्मीद है.
निर्यात उद्योग को कर राहत और तरलता समर्थन की मांग
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के अध्यक्ष डॉ. ए. साकथिवेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि परिधान निर्यात उद्योग ने सरकार से लागत कम करने, तरलता सुधारने और श्रम-प्रधान इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने के लिए बजट में ठोस कदम उठाने की मांग की है.
प्रमुख मांगों में नए विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर की बहाली, पूंजी निवेश पर त्वरित अवमूल्यन (एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन) की सुविधा और एमएसएमई निर्यातकों की मदद के लिए ब्याज समानीकरण योजना (इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम) को तुरंत बहाल करना शामिल है.
उन्होंने सहायक वस्तुओं और मध्यवर्ती उत्पादों के आयात नियमों को अधिक लचीला बनाने तथा कपड़ों पर जीएसटी दर में बदलाव की भी मांग की, ताकि 18 प्रतिशत जीएसटी केवल लग्ज़री परिधानों पर ही लागू हो. संरचनात्मक स्तर पर, उद्योग को वैश्विक बदलावों के अनुरूप ढालने के लिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फंड की स्थापना, ई-कॉमर्स निर्यात नियमों में ढील और वस्त्र मशीनरी के घरेलू निर्माण को कर प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है. मानव निर्मित फाइबर यार्न पर कस्टम ड्यूटी घटाने और टेक्सटाइल जॉब वर्क सेवाओं में जीएसटी दरों के समन्वय की मांग भी की गई है.
निर्यातकों के लिए कर और लॉजिस्टिक्स सुधार की ज़रूरत
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) ने बजट 2026 से पहले बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए नीतिगत और वित्तीय उपायों की मांग की है. FIEO अध्यक्ष एस. सी. रल्हान ने कहा कि उलटी कस्टम ड्यूटी संरचना के कारण कच्चे माल पर अधिक और तैयार उत्पादों पर कम शुल्क लग रहा है, जिससे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा और फुटवियर जैसे क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है.
उन्होंने इन शुल्कों के युक्तिकरण से उत्पादन लागत घटाने, घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ज़ोर दिया. इसके अलावा, विदेशी शिपिंग लाइनों पर अत्यधिक निर्भरता को बड़ी कमजोरी बताते हुए भारतीय शिपिंग कंपनियों को दीर्घकालिक वित्त और नियामकीय समर्थन देने की मांग की गई. इससे माल ढुलाई लागत घटेगी और हर साल 40–50 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत संभव हो सकती है.
FIEO ने इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर 200–250 प्रतिशत वेटेड टैक्स कटौती बहाल करने और इसे एमएसएमई तथा गैर-कॉरपोरेट इकाइयों तक बढ़ाने की भी सिफारिश की है. साथ ही, विदेशी बाज़ारों में मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर अतिरिक्त कर छूट देने की मांग की गई है.
ड्यूटी सुधार और आर एंड डी पर रहेगा फोकस
चार्टर्ड अकाउंटेंट डी. के. मिश्रा ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष जीएसटी दरों के युक्तिकरण के ज़रिए उपभोग और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं. आगामी बजट में भी कच्चे माल के आयात को सस्ता बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में और सुधार किए जा सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि इस बार अनुसंधान एवं विकास को विशेष प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बाज़ारों के लिए नए उत्पादों का डिज़ाइन और नए निर्यात क्षेत्रों में विस्तार संभव होगा. भारत के कई संसाधन अभी भी पूरी तरह उपयोग में नहीं आए हैं और इन पर अधिक ध्यान देने से घरेलू मांग के साथ-साथ निर्यात क्षमता भी मजबूत हो सकती है.
