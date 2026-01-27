ETV Bharat / business

बजट 2026: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार और निर्यात विस्तार पर रहेगा सरकार का संतुलित फोकस

नई दिल्ली: आगामी केंद्रीय बजट 2026–27 में सरकार के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की संभावना है. यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं तथा ब्रिटेन, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए समझौते इस बात के संकेत हैं कि सरकार निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने और किसी एक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है.

विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने ईटीवी भारत को बताया कि बजट में सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) के युक्तिकरण के साथ-साथ उपभोग बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहन देने वाले कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

हितधारकों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों को लक्षित समर्थन दिया जा सकता है. वैश्विक व्यापार में मानकों, भरोसे और डिजिटल तैयारियों का महत्व बढ़ने के बीच, भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने वाली योजनाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं. कुल मिलाकर, चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल में घरेलू उद्योग को मज़बूत करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ज़ोर रहने की उम्मीद है.

निर्यात उद्योग को कर राहत और तरलता समर्थन की मांग

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के अध्यक्ष डॉ. ए. साकथिवेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि परिधान निर्यात उद्योग ने सरकार से लागत कम करने, तरलता सुधारने और श्रम-प्रधान इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने के लिए बजट में ठोस कदम उठाने की मांग की है.

प्रमुख मांगों में नए विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर की बहाली, पूंजी निवेश पर त्वरित अवमूल्यन (एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन) की सुविधा और एमएसएमई निर्यातकों की मदद के लिए ब्याज समानीकरण योजना (इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम) को तुरंत बहाल करना शामिल है.

उन्होंने सहायक वस्तुओं और मध्यवर्ती उत्पादों के आयात नियमों को अधिक लचीला बनाने तथा कपड़ों पर जीएसटी दर में बदलाव की भी मांग की, ताकि 18 प्रतिशत जीएसटी केवल लग्ज़री परिधानों पर ही लागू हो. संरचनात्मक स्तर पर, उद्योग को वैश्विक बदलावों के अनुरूप ढालने के लिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फंड की स्थापना, ई-कॉमर्स निर्यात नियमों में ढील और वस्त्र मशीनरी के घरेलू निर्माण को कर प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है. मानव निर्मित फाइबर यार्न पर कस्टम ड्यूटी घटाने और टेक्सटाइल जॉब वर्क सेवाओं में जीएसटी दरों के समन्वय की मांग भी की गई है.