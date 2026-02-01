ETV Bharat / business

Budget 2026: बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार के लिए वित्तीय सहायता में कटौती

भारत ने बजट 2026-27 में बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास सहायता को 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया है.

Budget 2026 India cuts financial support for Bangladesh Maldives Myanmar increases for Afghanistan
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 9:09 PM IST

नई दिल्ली: भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में अफगानिस्तान, मंगोलिया और नेपाल जैसे अन्य पड़ोसी देशों के लिए भारतीय विकास सहायता आवंटन बढ़ा दिया है, लेकिन बांग्लादेश को आवंटन में 60 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.

भारत ने भूटान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2,288.56 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है. इससे पता चलता है कि इन देशों के लिए और भी भारतीय प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं.

भारत ने नेपाल को विकास सहायता आवंटन 100 करोड़ रुपये बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये दिया है, जबकि श्रीलंका के लिए 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जो पिछले बजट में 300 करोड़ रुपये थी. इस बजट में, भारत ने मंगोलिया के लिए वित्तीय सहायता 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है.

भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास सहायता को 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया है. इसी प्रकार, मालदीव के लिए विकास सहायता को 600 करोड़ रुपये से घटाकर 550 करोड़ रुपये और म्यांमार को दी जाने वाली विकास सहायता को भी 350 करोड़ रुपये से घटाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

भारत ने यूरेशियाई देशों के लिए वित्तीय सहायता घटाकर 38 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों के लिए वित्तीय सहायत बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में, विदेश मंत्रालय (MEA) का कुल बजट 20,516.62 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22,118.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश किया. कर्तव्‍य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है, जो तीन कर्तव्‍यों से प्रेरित है:

पहला कर्तव्‍य – उत्‍पादकता और प्रतिस्‍पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल-पुथल के परिदृश्‍य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना.

दूसरा कर्तव्‍य- भारत की समृद्धि के पथ में सशक्‍त भागीदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना.

तीसरा कर्तव्‍य - सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण के अनुकूल- यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्‍येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्‍ध हो.

