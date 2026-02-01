ETV Bharat / business

Budget 2026: बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार के लिए वित्तीय सहायता में कटौती

नई दिल्ली: भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में अफगानिस्तान, मंगोलिया और नेपाल जैसे अन्य पड़ोसी देशों के लिए भारतीय विकास सहायता आवंटन बढ़ा दिया है, लेकिन बांग्लादेश को आवंटन में 60 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.

भारत ने भूटान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2,288.56 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है. इससे पता चलता है कि इन देशों के लिए और भी भारतीय प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं.

भारत ने नेपाल को विकास सहायता आवंटन 100 करोड़ रुपये बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये दिया है, जबकि श्रीलंका के लिए 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जो पिछले बजट में 300 करोड़ रुपये थी. इस बजट में, भारत ने मंगोलिया के लिए वित्तीय सहायता 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है.

भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास सहायता को 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया है. इसी प्रकार, मालदीव के लिए विकास सहायता को 600 करोड़ रुपये से घटाकर 550 करोड़ रुपये और म्यांमार को दी जाने वाली विकास सहायता को भी 350 करोड़ रुपये से घटाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.