ETV Bharat / business

Explainer: बजट से पहले अदा होती हैं ये परंपराएं, हलवा सेरेमनी, नए जूते और बैठक तय करते हैं बजट का मिजाज

अधिकारियों के घर जाने पर पाबंदी जानकारों के मुताबिक हलवा सेरेमनी का मतलब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना होता है. इस सेरेमनी के बाद से मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर घर जाने की पाबंदी लग जाती है. सभी लोग अगले 10 दिनों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं. यहां तक कि उनके मोबाइल भी जमा हो जाते हैं. उन्हें किसी से भी बात करने की परमीशन नहीं होती है. यह पाबंदी लोकसभा में बजट 2026 के पेश होने तक रहती है. इनकी सुरक्षा का जिम्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारियों पर होता है. ऐसा पहरा इसलिए लगाया जाता है कि कहीं बजट की जानकारियां लीक ना हो जाए. सभी अधिकारियों के लिए सभी खास इंतजाम यहीं पर किया जाता है. तबीयत खराब होने पर भी डॉक्टरों का इंतजाम यहीं किया जाता है. जानकारी के मुताबिक 1950 से पहले बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन कुछ जानकारियां लीक होने के बाद यह छपाई नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगी. उसके बाद यह छपाई नॉर्थ ब्लॉक में ही होने लगी.

सभी की निगाहें बजट की ओर पूरे देश की निगाहें बजट 2026 की ओर लगी हैं. देश की जनता यह जानने को उत्सुक है इस बार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा. बता दें, हमारे देश में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले मुंह मीठा कराया जाता है. यह सेरेमनी बजट को अंतिम रूप देने और उसकी छपाई शुरू होने से पहले अदा की जाती है. राष्ट्रीय राजधानी स्थित वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में यह सेरेमनी की जाती है. हलवा सेरेमनी के लिए नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक मंच बनाया जाता है. यह परंपरा आजादी के बाद से ही निभाई जा रही है.

बात सबसे पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगले महीने की पहली तारीख रविवार 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश करेंगी. वहीं, इससे पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों संग हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती है. इस सेरेमनी में वित्त मंत्री के साथ-साथ वित्त राज्य मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के आलाधिकारी शामिल होते हैं. इस दौरान वित्त मंत्री अधिकारियों संग बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाती है और उसके बाद सभी को हलवा खिलाती हैं. जानकारी के मुताबिक निर्मला सीतारमण का यह नौवां बजट होगा.

हैदराबाद: भारत में बजट 2026 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट 2026 (Union Budget 2026) पेश करने वाली हैं. वहीं, बजट पेश करने से पहले कई देशों में तमाम सेरेमनी आयोजित की जाती है. ऐसा मानना है कि नए काम करने से पहले सभी की मुंह मीठा करना जरूरी होता है और इसके साथ-साथ सकारात्मक असर भी पड़ता है. जानकारी के मुताबिक भारत में बजट पेश करने से पहले जहां हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony) की जाती है. वहीं, मॉरिशस और कनाडा में कुछ रस्में निभाई जाती हैं. आइये सिलसिलेवार सभी देशों के ऐसी परंपराओं पर डालते हैं एक नजर.

अब जानिए दूसरे देशों के बजट से पूर्व सेरेमनी के बारे में

जैसे भारत में आम बजट प्रस्तुत करने से पहले हलवा सेरेमनी होती है, ठीक उसी तरह कनाडा, ब्रिटेन और मॉरिशस में कुछ सेरेमनी अदा की जाती है. कनाडा की बात करें तो बजट पेश करने से पहले यहां के वित्त मंत्री नए जूते खरीदते हैं. इन नए जूतों से ही कनाडा का बजट तय होता है. वहीं, ब्रिटेन में बजट दिवस मनाया जाता है.

कनाडा में क्या है परंपरा

कनाडा में बजट पेश करने से पहले देश की जनता की निगाहें वित्त मंत्री के नए जूतों की तरफ होती है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कनाडा के वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले नए जूते खरीदते हैं. यह सब मीडिया की आंखों के सामने होता है. कनाडा में बजट शूज (Budget Shoes) की यह परंपरा अब नियम बन चुका है. वित्त मंत्री यह नए जूते पहनकर संसद आते हैं और बजट पेश करते हैं. यह सिर्फ फैशन की बात नहीं, बल्कि यहां की सरकार की आर्थिक सोच को भी दर्शाता है.

जूतों से तय होता है देश का बजट (ETV Bharat)

1954 में शुरू हुई थी यह परंपरा

इस बजट शूज की परंपरा के बारे में कनाडा के कई लोगों को मानना है कि यह सन 1954 में शुरू हुई. तत्कालीन वित्त मंत्री वॉल्टर हैरिस ने इसको शुरू किया था. उस समय इसकी काफी प्रशंसा भी हुई थी. इसके बाद से वित्त मंत्री इसे भाग्यशाली मानने लगे. साल 1966 में तत्कालीन वित्त मंत्री मिचेल शार्प ने इसे आधिकारिक मान्यता दे दी. फायनेंस मिनिस्टर के नए जूतों को देखकर ही जनता बजट के मिजाज को अंदाजा लगाने लगी. यदि जूते महंगे और चमड़े के हैं तो इसे बिजनेस जगत के लिए फेवरेबल माना जाता है. यदि वित्त मंत्री ने काफी सस्ते और साधारण से जूते खरीदकर पहने हैं तो इसका मतलब सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने वाला होता है. बजट किफायती और बचत पर केंद्रित होगा. कभी-कभी वित्त मंत्रियों ने बच्चों के जूते भी खरीदे हैं, इसका साफ संदेश यह होता था कि पेश होने वाला बजट परिवारों और आने वाली नई पीढ़ियों पर फोकस करने वाला है. वहीं, ऐसा मौका भी आया है कि वित्त मंत्री ने पुराने बूट्स पहनकर फोटो खिंचवाई है. इसका मतलब सरकार का ध्यान सरकारी ढांचे और मजदूरों की तरफ रहेगा. वहीं, अगर वित्त मंत्री ने मेड इन कनाडा जूता पहनकर बजट पेश कर रहा है तो इसका साफ संदेश है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.

विवादों से भी रहा नाता

जहां एक ओर लोग इसे परंपरा के तौर पर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है. इस परंपरा के पीछे उनका कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब है, उस समय वित्त मंत्री नए जूते खरीदकर जनता को चिढ़ा रहे हैं.

ब्रिटेन की बजट परंपरा को भी जानिए

अब आपको ब्रिटेन की बजट परंपरा के बारे में जानकारी देते हैं. ब्रिटेन में बजट पेश करने से पहले बजट दिवस मनाया जाता है. देश का बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री और विभाग से संबंधित अधिकारी लंदन से बाहर एक मीटिंग करते हैं. जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत रॉबर्ट वालपोल ने की थी.

मॉरिशस में भी निभाई जाती है एक परंपरा

भारत, कनाडा और ब्रिटेन के बाद अब मॉरिशस की बात करते हैं. यहां भी बजट पेश करने से पहले एक परंपरा निभाई जाती है. जो काफी लोकप्रिय है. यहां बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री गंगा तालाब (बेसिन) का दौरा करते हैं. यह एक प्राकृतिक झील है, जिसे यहां के लोग दुनिया की सबसे पवित्र मानते हैं. परंपरा का निर्वाहन करते हुए वित्त मंत्री मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं. गंगा तालाब के पवित्र जल को भगवान को स्पर्श कराते हैं और प्रार्थना करते हैं कि देश का आर्थिक भविष्य गंगा नदी की तरह शुद्ध, निर्मल और हमेशा समृद्ध बना रहे. मॉरिशस की करीब 68 फीसदी भारतीय है. जानकारी के मुताबिक 19वी शताब्दी में जब यहां भारतीय मजदूर पहुंचे तो वे अपने साथ गंगा की यादें भी ले गए थे. 1970 में भारत से मॉरिशस पहुंचे मजदूरों ने गंगा का जल इस तालाब में मिला दिया था, तभी से इसे गंगा तालाब कहा जाने लगा. यह तालाब अब मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है.

पढ़ें: बजट 2026 : बजट जानने से पहले इसे समझें, जान जाएंगे सरकार की आर्थिक 'बाजीगरी'

टूरिज्म सेक्टर को Budget 2026 से क्या उम्मीदें?, कारोबारियों से जानिये चुनौतियां और डिमांड

बजट 2026: क्या मध्यम वर्ग की जेब भरेगी ? टैक्स छूट से लेकर सस्ते होम लोन तक, जानें क्या हैं बड़ी उम्मीदें