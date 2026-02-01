ETV Bharat / business

Budget 2026: ₹10,000 करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' से बदलेगी भारत की सेहत, कैंसर और डायबिटीज का इलाज होगा सस्ता!

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में देश के स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 'बायोफार्मा शक्ति' (Biopharma Shakti) मिशन की घोषणा की है. अगले पांच वर्षों के लिए ₹10,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह पहल भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है.

कैंसर और डायबिटीज का सस्ता इलाज

भारत में वर्तमान में कैंसर, मधुमेह और ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) का बोझ तेजी से बढ़ रहा है. 'बायोफार्मा शक्ति' के तहत सरकार का ध्यान 'बायोलॉजिक्स' और 'बायोसिमिलर' दवाओं के घरेलू उत्पादन पर है. इससे महंगी और आयातित दवाओं पर निर्भरता कम होगी, जिससे आम मरीजों के लिए जटिल बीमारियों का इलाज काफी किफायती हो जाएगा.

रिसर्च और एजुकेशन पर जोर

इस मिशन को मजबूती देने के लिए सरकार तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPERs) स्थापित करेगी. साथ ही, मौजूदा सात NIPER संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य फार्मा सेक्टर में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक और विशेषज्ञ तैयार करना है.