Budget 2026: बजट में विकास पर होगा फोकस, पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी बढ़ाने की उम्मीद
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती हैं.
Published : January 31, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. इस बार बजट में अर्थव्यवस्था और विकास की गति को बनाए रखने पर फोकस हो सकता है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी टैरिफ सहित वैश्विक व्यापार की चुनौतियों से बचाया जा सके.
बुनियादी ढांचे पर खर्च और आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के साथ-साथ व्यापक आयकर और जीएसटी कटौती ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी टैरिफ का सामना करने में मदद की है. लेकिन अब, भारत को इस गति को बनाए रखने के लिए उपाय करने होंगे.
देश में घरेलू मांग बनी हुई है और मुद्रास्फीति हाल के उच्च स्तर से नीचे आई है. वैश्विक अनिश्चितताएं - जिनमें भूराजनीतिक तनाव, सोना-चांदी की अस्थिर कीमतें और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा असमान मौद्रिक ढील शामिल हैं - ने दृष्टिकोण को धूमिल करना जारी रखा है. घरेलू स्तर पर, सरकार पर राजकोषीय घाटे को कम रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का दबाव है.
हालांकि, टैक्स कटौती ने सरकारी राजस्व को प्रभावित किया है, जिससे नए बजट में अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के उनके विकल्प सीमित हो गए हैं. सीतारमण की सबसे बड़ी चुनौती नए विकास चालक (growth driver) को ढूंढना होगा, विशेष रूप से बढ़ती अनिश्चितता और विखंडन (Fragmentation) से तबाह हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में, वित्तीय बाजार ढलान पर हैं, और वैश्विक कमोडिटी (सोना, चांदी आदि) की कीमतें निरंतर ऊपर की ओर हैं.
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त मंत्री सीतारमण को निकट भविष्य में निवेशकों का विश्वास बहाल करने की कठिन चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पर अनिश्चितता ने वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है, विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी को बेचना जारी रखा है और रुपये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है.
कुछ लोगों का मानना है कि सीतारमण राजस्व बढ़ाने के लिए प्रमाणित कैश काऊ (cash cow) - पेट्रोल और डीजल - का उपयोग कर सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल आने से पहले उपलब्ध सीमित समय का लाभ उठाते हुए, सीतारमण ऑटो ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती हैं. उम्मीद है कि शुल्क वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसे खुदरा मूल्य में कटौती के साथ समायोजित किया जाएगा.
वित्त मंत्री सीतारमण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं.
हालांकि, पैसों की तंगी के बावजूद, सीतारमण से खर्च में कटौती की उम्मीद नहीं है और इसमें चुनावी राज्यों - पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं. कुछ योजनाओं की री-पैकेजिंग की जा सकती है.
इन सबके अलावा, पूंजीगत व्यय बजट का केंद्रीय स्तंभ बने रहने की उम्मीद है. पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने निजी निवेश बढ़ाने के लिए सड़कों, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, शहरी बुनियादी ढांचे और रसद पर खर्च में तेजी से वृद्धि की है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, अर्थशास्त्रियों को पूंजीगत व्यय में एक और सार्थक वृद्धि की उम्मीद है. रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण, रक्षा और शहरी परिवहन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है, ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचे के लिए निरंतर समर्थन दिया जाता है.
