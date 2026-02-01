बजट 2026 में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर MSME तक, ये है सरकार का मास्टरप्लान
बजट 2026: निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME पर केंद्रित 6 सूत्रीय प्लान पेश किया, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना है.
Published : February 1, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए देश की आर्थिक विकास रणनीति को साफ तौर पर सामने रखा. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास हासिल करना है. इसके लिए बजट में एक छह सूत्रीय रोडमैप पेश किया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, शहरी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता “ग्रोथ-लेड डेवलपमेंट” है, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ें.
आर्थिक विकास के लिए छह प्रमुख प्राथमिकताएं
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना है. इसके तहत छह अहम क्षेत्रों में ठोस हस्तक्षेप किए जाएंगे. ये क्षेत्र हैं—रणनीतिक और उभरते सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, पुराने और पारंपरिक उद्योगों का पुनर्जीवन, मजबूत और प्रतिस्पर्धी एमएसएमई का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देना, दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन का निर्माण.
रणनीतिक सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
सरकार की विकास रणनीति में मैन्युफैक्चरिंग को केंद्र में रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स जैसे रणनीतिक और उभरते सेक्टरों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी. इससे न केवल घरेलू मांग पूरी होगी, बल्कि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर सकेगा. सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
बायोफार्मा शक्ति से स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती
स्वास्थ्य क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देने के लिए वित्त मंत्री ने ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसका उद्देश्य बायोलॉजिक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डायबिटीज, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी गैर-संचारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और इनके इलाज में आधुनिक बायोलॉजिक दवाओं की अहम भूमिका है.
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर खास फोकस
बजट 2026 में सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है. सरकार मौजूदा सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाते हुए उपकरण निर्माण और सप्लाई चेन को मजबूत करेगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत निवेश और उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इससे तकनीकी क्षमता और कौशल विकास को मजबूती मिलेगी.
केमिकल्स और कैपिटल गुड्स में आत्मनिर्भरता की कोशिश
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केमिकल सेक्टर में तीन विशेष केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे. ये पार्क क्लस्टर आधारित मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इसके अलावा कैपिटल गुड्स सेक्टर में हाई-टेक और हाई-प्रिसीजन कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि घरेलू उद्योगों की जरूरतें देश में ही पूरी हो सकें.
एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का पुनर्जीवन
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और मझोले उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. बजट में एमएसएमई को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही पारंपरिक और पुराने उद्योगों को नई तकनीक और निवेश के जरिए फिर से मजबूत किया जाएगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार
इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आर्थिक विकास का बड़ा आधार मानते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में मजबूत प्रोत्साहन देने की बात कही है. सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाकर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी.
शहरी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर
बजट में शहरी विकास को भी अहम स्थान दिया गया है. सरकार सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित करेगी, जिससे शहरों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों का भी संतुलित विकास हो सके. साथ ही, दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधारों पर भी ध्यान दिया जाएगा.
