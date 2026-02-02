ETV Bharat / business

Budget 2026: सरकार अपने खर्च के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये कैसे जुटाएगी, समझें

कृष्णानंद नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 53.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया, जो हर पैमाने से बहुत बड़ी रकम है. किसी भी वित्त मंत्री के लिए सरकार के एक साल के निर्धारित खर्च को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है. वित्त मंत्री के आधिकारिक आंकड़ों और बजट प्रोजेक्शन पर एक नजर डालने से पता चला कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा केंद्र द्वारा इकट्ठा किए गए कर राजस्व (Tax Revenue) से आएगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुमान बताते हैं कि केंद्र को अगले वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) में टैक्स रेवेन्यू के तौर पर 35.33 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इसका एक बड़ा हिस्सा, 6.66 लाख करोड़ रुपये, केंद्र द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स में राज्यों के हिस्से के तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा. इससे केंद्र के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 28.67 लाख करोड़ रुपये बचेंगे. टैक्स रेवेन्यू (केंद्र को नेट) के तौर पर इकट्ठा हुई 28.67 लाख करोड़ रुपये की यह रकम, जो राज्यों का हिस्सा काटने के बाद केंद्र को मिलेगी, कुल बजट खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपये का 53.6 प्रतिशत है. इससे अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के बजट खर्च और केंद्र के कुल नेट टैक्स रेवेन्यू में लगभग 24.83 लाख करोड़ रुपये का अंतर रह जाता है. उधार - खर्च पूरा करने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया

टैक्स रेवेन्यू के बाद, जिसमें इनकम टैक्स (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स - STT सहित) और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर और GST जैसे अप्रत्यक्ष कर, और केंद्र द्वारा लगाए गए कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे दूसरे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, केंद्र सरकार के खर्च को पूरा करने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत उधार (Borrowings) है. केंद्र ने जो ऋण लिया है, वह कोई छोटी रकम नहीं है. केंद्र सरकार का तीन साल के समय, वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 (चालू वित्तीय वर्ष) और अगले वित्तीय वर्ष – FY 2026-27 के लिए लिया गया उधार रिकॉर्ड 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे इन तीन वर्षों में कुल उधार 48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो इस साल के कुल बजट का 97 प्रतिशत से अधिक है. नए आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र का कुल उधार 15.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, मार्च में खत्म हो रहे चालू वित्तीय वर्ष में इसके थोड़ा कम होकर 15.58 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उधार 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.