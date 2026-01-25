ETV Bharat / business

बजट उम्मीदें : एआई फर्स्ट और स्टार्टअप प्रोत्साहन जरूरी, डीप-टेक सॉवरेंटी पर फोकस

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री जैसी दीर्घकालिक विकास तकनीकों के समर्थन के लिए एक संप्रभु डीपटेक फंड की भी मांग की. उन्होंने कहा, "आज प्रौद्योगिकी रणनीति राष्ट्रीय रणनीति से अविभाज्य है." और दीर्घकालिक तकनीकी रोडमैप के हिस्से के रूप में दुर्लभ पृथ्वी कूटनीति और अंतरिक्ष क्षेत्र के मुद्रीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

2026-27 वित्तीय वर्ष के बजट में एआई को एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र के रूप में उभरने की उम्मीद है. कई समीक्षक सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी पहलों के विकास और कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में अपनाए जा रहे खंडित दृष्टिकोण के बजाय अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए. माल्होत्रा ​​ने सिंगापुर के समान एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया और भारत की डेटा संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की डिजिटल संपत्तियों के चारों ओर एक "डिजिटल आयरन डोम" की आवश्यकता पर बल दिया.

टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि पूंजीगत लाभ पर कराधान को युक्तिसंगत बनाना और स्टार्टअप कंपनियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना भारत के भीतर स्टार्टअप कंपनियों में अधिक घरेलू पूंजी के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाएगा, साथ ही नए उद्यमों के वित्तपोषण के लिए विदेशी उद्यम पूंजी पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य का समर्थन करेगा.

उन्होंने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आईपीओ) के दौरान स्टार्टअप के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करते हुए व्यापक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाले सट्टेबाजी के अतिरेकों को रोकने के लिए एक व्यवस्थित "IPO सफाई" की मांग की. कराधान के मुद्दे पर, मल्होत्रा ​​ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों के बीच समानता के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा, "भारतीय पूंजी के लिए समान अवसर की सख्त आवश्यकता है. असमान कर व्यवस्था घरेलू निवेशकों और संस्थापकों दोनों को हतोत्साहित करती है."

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में ई-गवर्नेंस और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर चारू मल्होत्रा ​​ने भारत के पूंजी बाजारों में विश्वास और संतुलन बहाल करने की आवश्यकता पर बल दिया. मल्होत्रा ​​ने ईटीवी भारत को बताया, "बाजार की अखंडता हमारी सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है."

बजट 2026-27 के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई सभी महत्वाकांक्षाओं में एकरूपता प्रमुख तत्व है. ये सभी विशेषज्ञ नवाचार को प्राथमिक विकास चालक के रूप में बढ़ावा देने की वकालत कर रहे हैं, साथ ही नौकरशाही, कराधान और वित्तपोषण सीमाओं के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करने पर भी बल दे रहे हैं.

नई दिल्ली : जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2026-27 की तारीख नजदीक आ रही है, भारत के स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र है और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है. ऐसे में अर्थशास्त्रियों, नीति विशेषज्ञों और उद्योग जगत के संगठनों का कहना है कि आने वाले बजट को व्यापक इरादों से हटकर लक्षित क्रियान्वयन की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे.

इसी भावना को दोहराते हुए, एआई विशेषज्ञ अनिल दुबे ने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बजट समर्थन क्रियान्वयन और विस्तार पर केंद्रित होना चाहिए. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "प्राथमिकता एक ऐसे सहज पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर होनी चाहिए जहां नवाचार अनुपालन से अधिक तेजी से बढ़े और पूंजी का प्रवाह कागजी कार्रवाई से अधिक तेज हो."

दुबे ने स्टार्टअप्स के लिए उच्च अनुपालन लागत, जटिल जीएसटी संरचनाओं और अनसुलझे एंजेल टैक्स मुद्दों को "विकास के मूक अवरोधक" के रूप में उजागर किया. उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत वैश्विक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बजाय मौलिक बौद्धिक संपदा का निर्माण करना चाहता है, तो डीप-टेक और एआई स्टार्टअप्स के लिए लंबी कर छूट, नियामक सैंडबॉक्स और संप्रभु डेटा पहुंच महत्वपूर्ण हैं. दुबे ने कहा, "भारत में विचारों की कमी नहीं है, इसमें धैर्यवान पूंजी की कमी है." उन्होंने आगे कहा कि पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और सरकार समर्थित वेंचर व्हीकल्स को नवाचार-आधारित उद्यमों में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यापक विकास की अनिवार्यता

भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगले चरण में विनिर्माण-आधारित नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा. अर्थशास्त्री शरद कोहली ने कहा कि तकनीकी स्टार्टअप्स की संख्या प्रचुर है, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत को विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स की तत्काल आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "बजट में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा." और साथ ही यह भी कहा कि अंतरिक्ष से लेकर फिनटेक तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आवंटन में और वृद्धि होने की संभावना है.

उद्योग जगत की संस्था फिक्की ने सरकार से विश्व स्तरीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है. प्रस्तावित पार्क मूल उपकरण निर्माताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा कंपनियों और घटक आपूर्तिकर्ताओं की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा, जिससे प्रतिभागियों को मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी फिक्की का सुझाव है कि पार्क के व्यावसायिक मॉडल शेन्जेन (चीन) और बाक निन्ह (वियतनाम) जैसे केंद्रों में मौजूद आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र की तरह होने चाहिए. यह पार्क साझा अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशालाओं और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई को भी सहयोग प्रदान करेगा, साथ ही हरित ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण और सुरक्षित श्रमिक आवास के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा कदम सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अनुरूप होगा और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद करेगा.

कृषि में एआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

प्रौद्योगिकी आधारित कृषि एक और ऐसा क्षेत्र है जहां हितधारकों को बजट में भारी प्रोत्साहन की उम्मीद है. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक के लिए 12,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन की मांग की है. पीएचडीसीसीआई के अनुसार, एआई-आधारित उपकरण जैसे कि भविष्यसूचक विश्लेषण, रोग पूर्वानुमान प्रणाली, ड्रोन, आईओटी सेंसर और ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसबिलिटी फसल की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं, इनपुट लागत को कम कर सकते हैं और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को घटा सकते हैं. ये प्रौद्योगिकियां भारतीय कृषि निर्यात को कड़े वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में भी मदद कर सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कृषि के लिए मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना न केवल किसानों की आय को बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण भारत में कार्यरत कृषि-तकनीक स्टार्टअप के लिए नए अवसर भी पैदा करेगी.

वित्तपोषण, शिक्षा और स्टार्टअप विकास

आईआईटी की प्रोफेसर और अर्थशास्त्री सीमा शर्मा ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल कर दिया है. हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि बजट 2026-27 में एआई, कृषि-तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक समर्थन देने पर जोर दिया जाएगा. शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "इन स्टार्टअप्स को केवल सीड फंडिंग के बजाय पूर्ण वित्तपोषण, उच्च कर प्रोत्साहन और उत्कृष्टता केंद्रों से संरचित मार्गदर्शन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए." उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समेकित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों को स्टार्टअप वित्तपोषण में लगाया जा सकता है. वित्तपोषण के अलावा, शर्मा ने उद्यमिता की सोच को शुरुआती स्तर पर पोषित करने के लिए स्कूली स्तर पर स्टार्टअप साक्षरता के महत्व पर जोर दिया,. उन्होंने कहा, "इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि पूरे देश में एक नवोन्मेषी मानसिकता विकसित हो सकती है."

विशेषज्ञों की राय में, केंद्रीय बजट 2026-27 का मूल्यांकन मुख्य घोषणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाएगा कि यह नवाचार में आने वाली बाधाओं को कितनी प्रभावी ढंग से दूर करता है, धैर्यवान पूंजी को सही दिशा में कैसे लगाता है और रणनीतिक तकनीकी क्षमता का निर्माण कैसे करता है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रही है और स्टार्टअप रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में, आने वाला बजट भारत को न केवल वैश्विक प्रौद्योगिकी उपभोक्ता के रूप में, बल्कि भविष्य को परिभाषित करने वाले नवाचारों के निर्माता के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है.

ये भी पढ़ें : Budget 2026: AI, ड्रोन और मिसाइल पर फोकस, इस बार भारत का रक्षा बजट होगा निर्णायक