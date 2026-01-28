ETV Bharat / business

बजट 2026 से आवास और शहरी विकास क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें

रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से गुहार: टियर-2 शहरों और किफायती घरों पर दें ध्यान ( सांकेतिक फोटो )

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट 2026-27 से पहले आवास और शहरी विकास (Housing & Urban Affairs) क्षेत्र को नीतिगत स्पष्टता और निरंतर सरकारी समर्थन की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला बजट इस क्षेत्र के लिए दिशा तय करने वाला होगा.

टियर-2 शहरों में किफायती आवास पर जोर जरूरी

लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि टियर-2 शहरों में किफायती और मिड-सेगमेंट हाउसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है. आसान होम लोन, तेज मंजूरी प्रक्रिया और आवासीय परियोजनाओं के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास से खरीदारों और डेवलपर्स दोनों को फायदा होगा.

डेवलपर्स की चुनौतियां बरकरार

पीयूष लोहिया के अनुसार, सरकार के प्रयासों से मांग बनी हुई है, लेकिन निर्माण लागत में वृद्धि, मंजूरी में देरी और जमीन से जुड़े मुद्दे अब भी बड़ी चुनौती हैं. कुछ मामलों में फाइनेंसिंग की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं.

‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और स्मार्ट शहरी विकास पर फोकस

विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और स्मार्ट शहरी विकास पर साफ फोकस होना चाहिए. स्मार्ट सिटी योजनाओं को कागजों से निकलकर जमीन पर उतारने की जरूरत है, ताकि जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हो सके.

बजट आवंटन बढ़ाने की मांग

लोहिया ने कहा कि आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए. यह क्षेत्र रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालता है. ज्यादा फंडिंग से परियोजनाओं को तेजी मिलेगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

पिछले साल 52 प्रतिशत बढ़ा था बजट

वित्त वर्ष 2025-26 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 52 प्रतिशत अधिक था. यह कुल केंद्रीय बजट खर्च का करीब 1.9 प्रतिशत रहा.

शहरी बुनियादी ढांचे को विकास का आधार माना जाए

सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के प्रबंध निदेशक दिक्षु सी. कुकरेजा ने कहा कि बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को केवल सहायक नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक समानता का मुख्य आधार माना जाना चाहिए.