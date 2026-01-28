ETV Bharat / business

बजट 2026 से आवास और शहरी विकास क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें

बजट 2026 से आवास क्षेत्र को टैक्स राहत, किफायती घरों के लिए अधिक फंड और नियमों में स्पष्टता की उम्मीद है,ताकि विकास को गति मिले.

Etv Bharat
रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से गुहार: टियर-2 शहरों और किफायती घरों पर दें ध्यान (सांकेतिक फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट 2026-27 से पहले आवास और शहरी विकास (Housing & Urban Affairs) क्षेत्र को नीतिगत स्पष्टता और निरंतर सरकारी समर्थन की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला बजट इस क्षेत्र के लिए दिशा तय करने वाला होगा.

टियर-2 शहरों में किफायती आवास पर जोर जरूरी
लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि टियर-2 शहरों में किफायती और मिड-सेगमेंट हाउसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है. आसान होम लोन, तेज मंजूरी प्रक्रिया और आवासीय परियोजनाओं के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास से खरीदारों और डेवलपर्स दोनों को फायदा होगा.

डेवलपर्स की चुनौतियां बरकरार
पीयूष लोहिया के अनुसार, सरकार के प्रयासों से मांग बनी हुई है, लेकिन निर्माण लागत में वृद्धि, मंजूरी में देरी और जमीन से जुड़े मुद्दे अब भी बड़ी चुनौती हैं. कुछ मामलों में फाइनेंसिंग की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं.

‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और स्मार्ट शहरी विकास पर फोकस
विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और स्मार्ट शहरी विकास पर साफ फोकस होना चाहिए. स्मार्ट सिटी योजनाओं को कागजों से निकलकर जमीन पर उतारने की जरूरत है, ताकि जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हो सके.

बजट आवंटन बढ़ाने की मांग
लोहिया ने कहा कि आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए. यह क्षेत्र रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालता है. ज्यादा फंडिंग से परियोजनाओं को तेजी मिलेगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

पिछले साल 52 प्रतिशत बढ़ा था बजट
वित्त वर्ष 2025-26 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 52 प्रतिशत अधिक था. यह कुल केंद्रीय बजट खर्च का करीब 1.9 प्रतिशत रहा.

शहरी बुनियादी ढांचे को विकास का आधार माना जाए
सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के प्रबंध निदेशक दिक्षु सी. कुकरेजा ने कहा कि बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को केवल सहायक नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक समानता का मुख्य आधार माना जाना चाहिए.

एकीकृत शहर विकास की जरूरत
कुकरेजा के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग परियोजनाओं से आगे बढ़कर एकीकृत शहर निर्माण की है. इसके लिए बेहतर योजना, परिवहन से जुड़ा विकास और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC सेक्टर की अहम भूमिका
रामासिविल इंडिया के निदेशक परवीन गुप्ता ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC सेक्टर देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने समय पर फंड रिलीज, तेज मंजूरी और बेहतर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की मांग की.

निर्माण सामग्री और ग्रीन बिल्डिंग पर जोर
विंडो मैजिक के निदेशक मनीष बंसल ने कहा कि बजट में ग्रीन और ऊर्जा-कुशल निर्माण सामग्री को बढ़ावा मिलना चाहिए. जीएसटी में सुधार, एमएसएमई को सस्ता कर्ज और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ सकता है.

स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन पर आगे की राह
पीयूष लोहिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन ने अच्छी नींव रखी है, लेकिन अब फोकस तेज क्रियान्वयन और टियर-2 व टियर-3 शहरों तक लाभ पहुंचाने पर होना चाहिए. टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा भविष्य की जरूरत है.

योजनाओं के पूरा होने पर ध्यान
दिक्षु कुकरेजा ने कहा कि स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं में नई घोषणाओं की बजाय मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने, जोड़ने और लंबे समय तक चलाने पर जोर देना चाहिए. राज्यों और शहरी निकायों को ज्यादा लचीलापन और तकनीकी सहयोग देना भी जरूरी है.

कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट 2026-27 में आवास, शहरी बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास पर संतुलित और व्यावहारिक फैसले लिए गए, तो यह क्षेत्र देश की आर्थिक मजबूती में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें- बजट 2026: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार और निर्यात विस्तार पर रहेगा सरकार का संतुलित फोकस

TAGGED:

HOUSING IN BUDGET 2026
HOUSING SECTOR INDIA
BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.