बजट 2026: वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, टीसीएस और दवाओं के दाम में बड़ी राहत

बजट 2026 में बुजुर्गों को कैंसर दवाओं पर शुल्क छूट और फॉर्म 15H के लिए सिंगल विंडो से बड़ी राहत मिली.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 4:51 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 5:08 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के भाषण में वरिष्ठ नागरिकों को सीधे राहत देने वाले कुछ अहम सुधारों की घोषणा की. इनमें कस्टम्स प्रक्रिया को आसान बनाना, स्वास्थ्य से जुड़े आयात पर शुल्क में छूट, विदेश से लेनदेन में टैक्स सरलीकरण और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार शामिल है. इन प्रस्तावों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों को कम करना है.

एयरपोर्ट पर कस्टम्स प्रक्रिया होगी आसान
बजट दस्तावेज के अनुसार, विदेश से आने वाले यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. अब घोषणाएं ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकेंगी. साथ ही विदेश से भारत लौटते समय स्थायी निवास स्थानांतरण (ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस) की सुविधा भी डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी.

बजट में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं
बजट में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं (ETV Bharat)

ड्यूटी-फ्री अलाउंस में बदलाव
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. इसमें निजी उपयोग के सामान के साथ एक लैपटॉप लाने को लेकर स्पष्टता दी जाएगी. इसके अलावा विदेश से घरेलू उपयोग के सामान लाने की ड्यूटी-फ्री सीमा को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा.

कस्टम ड्यूटी में राहत
सरकार ने व्यक्तिगत आयात से जुड़े नियमों को सरल करते हुए सभी निजी आयातों, जिनमें उपहार भी शामिल हैं, पर समान कस्टम ड्यूटी लागू करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के कुछ जरूरी और महंगे पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
स्वास्थ्य के मोर्चे पर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की गई है. साथ ही 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़ी दवाओं, मेडिकल उत्पादों और विशेष खाद्य सामग्री को व्यक्तिगत आयात के लिए ड्यूटी-फ्री किया जाएगा. इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों पर इलाज का खर्च कम हो सकता है.

विदेश लेनदेन पर टीसीएस में कटौती
सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर लगने वाले स्रोत पर टैक्स वसूली (टीसीएस) की दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है. वहीं शिक्षा और इलाज के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत भेजी जाने वाली राशि पर भी टीसीएस को 2 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे विदेश में पढ़ाई या इलाज कराने वाले परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को नकदी प्रवाह में राहत मिलेगी.

डिविडेंड और ब्याज पर टीडीएस में सहूलियत
वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 15जी और 15एच दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. अब डिपॉजिटरी के माध्यम से एक ही विंडो में यह फॉर्म जमा किया जा सकेगा, जिससे डिविडेंड और ब्याज आय पर अनावश्यक टीडीएस से बचा जा सकेगा.

विदेशी संपत्ति खुलासा योजना
छोटे करदाताओं के लिए सरकार ने एक बार की छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना लाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिक भी अपनी विदेश स्थित आय या संपत्ति की जानकारी बिना किसी जटिलता के दे सकेंगे.

विशेषज्ञों की राय
कर विशेषज्ञ विश्वास पंजियार के अनुसार, बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई नई बड़ी टैक्स छूट नहीं दी गई है, लेकिन मौजूदा सुविधाएं बरकरार रखी गई हैं. नए टैक्स सिस्टम में ऊंची बेसिक छूट सीमा और ब्याज आय पर एक लाख रुपये तक टीडीएस की सीमा वरिष्ठ नागरिकों को राहत देती है. वहीं 10,000 करोड़ रुपये की “बायोफार्मा शक्ति” पहल से भविष्य में दवाओं की लागत कम होने की उम्मीद है.

Last Updated : February 1, 2026 at 5:08 PM IST

BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026
TAX RULES FOR SENIOR CITIZENS
BUDGET 2026 SENIOR CITIZENS

