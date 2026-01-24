ETV Bharat / business

बजट 2026: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, जानें रोचक बातें

हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार 3.0 रविवार 1 फरवरी को आम बजट 2026 (Union Budget 2026) पेश करने जा रही है. इसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद के निचले सदन लोकसभा में अपना नौवां बजट पेश करेंगी. इसको लेकर पूरे देश की निगाहें इनकी ओर लगी हुई हैं. जानकारी के मुताबिक भारत देश के बजट का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है. जब से देश का बजट पेश होना शुरू हुआ है, तभी से ऐसे कई बातें सामने आई हैं, जिन्हें जानना जरूरी है. आइये डालते हैं इन बातों पर एक नजर.

बजट की रोचक बातें

देश के बजट की बात करें और इसकी उत्पत्ति के बारे में ना जिक्र हो तो यह थोड़ा सा बेमानी होगा. बता दें, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुजेट (छोटा थैला) से हुई है. जानकारी के मुताबिक अभी तक सबसे ज्यादा बार देश का बजट पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है. वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार नौवीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं. वहीं, सबसे लंबे भाषण की बात करें तो इसका रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम ही दर्ज है, उन्होंने साल 2020 में 2 घंटे 42 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप देश के बजट पर बोला. सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड साल 1977 के तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई एम पटेल के नाम दर्ज है. उन्होंने महज 800 शब्दों में ही पूरे बजट भाषण को समाप्त किया था. पहले बजट को पेश करने का समय शाम 5 बजे तय था, लेकिन 2001 में एनडीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसका समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था. जानकारी के मुताबिक पहले बजट 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे 1 फरवरी को पेश करने लगी. यह तारीख इस वजह से चुनी गई क्योंकि बजट को मार्च महीने के आखिरी तक संसद से परमीशन मिल सके और नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नया बजट लागू हो सके. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी शुरुआत की थी. पाक नेता लियाकत अली खान ने साल 1946 में भारत का बजट पेश किया था. उन्होंने कहा कि यह 'गरीब आदमी का बजट' है. उन्होंने अमीरों पर भारी-भरकम टैक्स थोपे थे. बाद में पाकिस्तान चले गए और प्रधानमंत्री बने.

अब जानिए ऐतिहासिक तथ्य