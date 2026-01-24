बजट 2026: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, जानें रोचक बातें
बजट पेश होने में एक सप्ताह का समय बचा है. ऐसे में तमाम तरह की रोचक बातें सामने आ रही हैं. विस्तार से जानते हैं.
Published : January 24, 2026 at 12:15 PM IST
हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार 3.0 रविवार 1 फरवरी को आम बजट 2026 (Union Budget 2026) पेश करने जा रही है. इसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद के निचले सदन लोकसभा में अपना नौवां बजट पेश करेंगी. इसको लेकर पूरे देश की निगाहें इनकी ओर लगी हुई हैं. जानकारी के मुताबिक भारत देश के बजट का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है. जब से देश का बजट पेश होना शुरू हुआ है, तभी से ऐसे कई बातें सामने आई हैं, जिन्हें जानना जरूरी है. आइये डालते हैं इन बातों पर एक नजर.
बजट की रोचक बातें
- देश के बजट की बात करें और इसकी उत्पत्ति के बारे में ना जिक्र हो तो यह थोड़ा सा बेमानी होगा. बता दें, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुजेट (छोटा थैला) से हुई है.
- जानकारी के मुताबिक अभी तक सबसे ज्यादा बार देश का बजट पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है.
- वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार नौवीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं.
- वहीं, सबसे लंबे भाषण की बात करें तो इसका रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम ही दर्ज है, उन्होंने साल 2020 में 2 घंटे 42 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप देश के बजट पर बोला.
- सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड साल 1977 के तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई एम पटेल के नाम दर्ज है. उन्होंने महज 800 शब्दों में ही पूरे बजट भाषण को समाप्त किया था.
- पहले बजट को पेश करने का समय शाम 5 बजे तय था, लेकिन 2001 में एनडीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसका समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था.
- जानकारी के मुताबिक पहले बजट 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे 1 फरवरी को पेश करने लगी. यह तारीख इस वजह से चुनी गई क्योंकि बजट को मार्च महीने के आखिरी तक संसद से परमीशन मिल सके और नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नया बजट लागू हो सके. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी शुरुआत की थी.
- पाक नेता लियाकत अली खान ने साल 1946 में भारत का बजट पेश किया था. उन्होंने कहा कि यह 'गरीब आदमी का बजट' है. उन्होंने अमीरों पर भारी-भरकम टैक्स थोपे थे. बाद में पाकिस्तान चले गए और प्रधानमंत्री बने.
अब जानिए ऐतिहासिक तथ्य
- ब्रिटिश काल का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था. इसे ब्रिटिश सरकार के लिए धन जुटाने के लिए पेश किया गया था.
- वहीं, स्वतंत्र भारत का पहले बजट की बात करें तो यह 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम ने पेश किया था.
- कुछ प्रधानमंत्रियों ने भी देश का बजट पेश किया है. इनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम शामिल हैं.
ये भी जानें
- 2018 तक बजट पेश करने में ब्रिटिश परंपरा का निर्वाहन होता था. देश के बजट को पहले ब्रीफकेस के जरिए दिखाया जाता था. साल 2019 से बीजेपी सरकार ने इस परंपरा को समाप्त किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बही-खाता का रूप दिया. वहीं, ब्रीफकेस की जगह लाल रंग के टैब ने ले लिया, जो अब तक जारी है.
- वहीं, बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी भी आयोजित होती है. इसमें वित्त मंत्री खुद अपने हाथों से मंत्रालय के अधिकारियों का हलवा खिलाकर मुंह मीठा करवाती हैं.
- बजट की छपाई पहले राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन कुछ जानकारियां लीक होने के चलते इसे मिंटो रोड स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 1980 से इसकी छपाई नॉर्थ ब्लॉक में हो रही है.
- जानकारी के मुताबिक पहले आर्थिक सर्वे और बजट एक ही दिन आता था. यह सिलसिला 1950 से लेकर 1964 तक चला. बाद में इसको बदल दिया गया. बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाने लगा.
- हलवा सेरेमनी के बाद इससे संबंधित सभी अधिकारियों को 10 दिनों के लिए लॉक कर दिया जाता था. जब तक लोकसभा में बजट पेश नहीं हो जाता तब तक इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता था. इन अधिकारियों को इसलिए लॉक किया जाता था कहीं कोई महत्वपूर्ण जानकारी लीक ना हो जाए. इन अधिकारियों के मोबाइल भी जमा करा लिए जाते थे. अगर कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर को उनके पास भेजा जाता था.
वित्तीय वर्ष के बारे में भी जानिए
- आमतौर पर 1 जनवरी से साल की शुरुआत होती है, लेकिन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है. रबी की फसलों की कटाई फरवरी और मार्च में होती है और किसानों के पास फसलों के खरीदने और बेचने के लिए पैसा मार्च में आना शुरू हो जाता है. हालांकि बीच में मोदी सरकार ने फायनेंशियल ईयर को बदलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका.
- 92 साल बाद मोदी सरकार ने एक बड़ी परंपरा को तोड़ दिया था. सन 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग-अलग पेश होता था, लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा को समाप्त कर दिया और इसे आम बजट में ही शामिल कर दिया गया.
