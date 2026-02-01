ETV Bharat / business

बजट 2026-27 में नौकरियों, AI और महिलाओं पर फोकस बढ़ा, शिक्षा को दी गई अहमियत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026–27 ने शिक्षा को भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में रखा है. इसमें क्लासरूम लर्निंग को इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ पंक्ति में करने, उच्च शिक्षा आधारभूत संरचना को बढ़ाने और देश के युवाओं को तेजी से बदलते ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से लेकर महिला सशक्तिकरण और विश्वविद्यालय-उद्योग एकीकरण तक, बजट नामांकन-आधारित विस्तार से रोजगार-संचालित शिक्षा की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है. उद्योग निकाय, शिक्षाविद और स्कूल लीडर्स ने इन घोषणाओं का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है. उन्होंने आम बजट को प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बताया है. साथ ही मौजूदा संस्थानों के लिए मजबूती से लागू करने और समर्थन की जरूरत पर भी जोर दिया है. शिक्षा-रोजगार अंतर को पाटना

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा कि वित्त मंत्री ने शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को एक बड़ी चुनौती के तौर पर सही पहचाना है. जुनेजा ने ईटीवी भारत को बताया कि, आम बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने क्लासरूम लर्निंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने पर खास तौर पर AI और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के जरिए फोकस किया. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 पहले से ही लागू है, ऐसे में जुनेजा ने कहा कि भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने के लिए कई तरह का नजरिया जरूरी है. उन्होंने कहा कि, बजट में ठीक यही करने का प्रस्ताव है. इस दिशा में एक अहम घोषणा एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव है, जो शिक्षा को रोजगार बाजार की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए उपाय सुझाएगी. कमेटी का बताया गया मकसद 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में भारत को 10 फीसदी हिस्सा हासिल करने में मदद करना है. हालांकि, जुनेजा ने चेतावनी दी कि नतीजे काम करने पर निर्भर करेंगे. उन्होंने कहा कि, ऐसी कमेटियां पहले भी कई बार बनाई जा चुकी हैं. सबसे जरूरी बात यह होगी कि इस कमिटी की बनावट कैसी होगी और इसमें कितनी आर्थिक ताकत होगी. एआई, कौशल और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता

स्टैंडिंग कमिटी एक एआई प्रभाव आकलन भी करेगी ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि नई टेक्नोलॉजी जॉब रोल और कौशल की जरूरतों को कैसे बदल रही हैं. इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम में अद्यतन को मार्गदर्शन करने की उम्मीद है. इस इरादे का स्वागत करते हुए, जुनेजा ने कहा कि उद्योग निकाय द्वारा पहले भी इसी तरह के आकलन किए गए हैं. उन्होंने कार्रवाई योग्य नतीजों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि, नैसकॉम जैसे संगठन समय-समय पर ऐसे आकलन करते रहे हैं, और यह कमिटी शायद कुछ भी पूरी तरह से नया न कह पाए. शिक्षा से जुड़े जानकारों ने कहा कि, एआई और कौशल को साफ पहचान मिलना वैश्विक सच्चाई को दिखाता है. वह इसलिए क्योंकि स्वचालन और डिजिटल टेक्नोलॉजी रोजगार के पुराने रास्तों में रुकावट डाल रही हैं. विश्वविद्यालय टाउनशिप और उच्च शिक्षा विस्तार

बजट में आधारभूत संरचना पर फोकस करने वाली बड़ी घोषणाओं में से एक है बड़े औद्योगिक और रसद कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाना. इन टाउनशिप में यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और स्किल इंस्टीट्यूट को रहने की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा. जुनेजा ने कहा कि इस कदम से अकादमी और उद्योग के बीच की दूरी काफी कम हो सकती है. उन्होंने कहा कि,इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ यूनिवर्सिटी शहरों की नजदीकी से इंडस्ट्री और अकादमी का मनचाहा मेलजोल बढ़ेगा और दोनों के बीच का अंतर कम होगा.