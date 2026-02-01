ETV Bharat / business

बजट 2026-27 में नौकरियों, AI और महिलाओं पर फोकस बढ़ा, शिक्षा को दी गई अहमियत

आम बजट में शिक्षा को अहमियत दी गई है. साथ ही एआई, नौकरियों, महिलाओं पर फोकस बढ़ा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 7:53 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026–27 ने शिक्षा को भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में रखा है. इसमें क्लासरूम लर्निंग को इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ पंक्ति में करने, उच्च शिक्षा आधारभूत संरचना को बढ़ाने और देश के युवाओं को तेजी से बदलते ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से लेकर महिला सशक्तिकरण और विश्वविद्यालय-उद्योग एकीकरण तक, बजट नामांकन-आधारित विस्तार से रोजगार-संचालित शिक्षा की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है.

उद्योग निकाय, शिक्षाविद और स्कूल लीडर्स ने इन घोषणाओं का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है. उन्होंने आम बजट को प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बताया है. साथ ही मौजूदा संस्थानों के लिए मजबूती से लागू करने और समर्थन की जरूरत पर भी जोर दिया है.

शिक्षा-रोजगार अंतर को पाटना
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा कि वित्त मंत्री ने शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को एक बड़ी चुनौती के तौर पर सही पहचाना है. जुनेजा ने ईटीवी भारत को बताया कि, आम बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने क्लासरूम लर्निंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने पर खास तौर पर AI और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के जरिए फोकस किया.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 पहले से ही लागू है, ऐसे में जुनेजा ने कहा कि भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने के लिए कई तरह का नजरिया जरूरी है. उन्होंने कहा कि, बजट में ठीक यही करने का प्रस्ताव है.

इस दिशा में एक अहम घोषणा एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव है, जो शिक्षा को रोजगार बाजार की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए उपाय सुझाएगी. कमेटी का बताया गया मकसद 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में भारत को 10 फीसदी हिस्सा हासिल करने में मदद करना है.

हालांकि, जुनेजा ने चेतावनी दी कि नतीजे काम करने पर निर्भर करेंगे. उन्होंने कहा कि, ऐसी कमेटियां पहले भी कई बार बनाई जा चुकी हैं. सबसे जरूरी बात यह होगी कि इस कमिटी की बनावट कैसी होगी और इसमें कितनी आर्थिक ताकत होगी.

एआई, कौशल और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता
स्टैंडिंग कमिटी एक एआई प्रभाव आकलन भी करेगी ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि नई टेक्नोलॉजी जॉब रोल और कौशल की जरूरतों को कैसे बदल रही हैं. इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम में अद्यतन को मार्गदर्शन करने की उम्मीद है. इस इरादे का स्वागत करते हुए, जुनेजा ने कहा कि उद्योग निकाय द्वारा पहले भी इसी तरह के आकलन किए गए हैं.

उन्होंने कार्रवाई योग्य नतीजों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि, नैसकॉम जैसे संगठन समय-समय पर ऐसे आकलन करते रहे हैं, और यह कमिटी शायद कुछ भी पूरी तरह से नया न कह पाए.

शिक्षा से जुड़े जानकारों ने कहा कि, एआई और कौशल को साफ पहचान मिलना वैश्विक सच्चाई को दिखाता है. वह इसलिए क्योंकि स्वचालन और डिजिटल टेक्नोलॉजी रोजगार के पुराने रास्तों में रुकावट डाल रही हैं.

विश्वविद्यालय टाउनशिप और उच्च शिक्षा विस्तार
बजट में आधारभूत संरचना पर फोकस करने वाली बड़ी घोषणाओं में से एक है बड़े औद्योगिक और रसद कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाना. इन टाउनशिप में यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और स्किल इंस्टीट्यूट को रहने की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा.

जुनेजा ने कहा कि इस कदम से अकादमी और उद्योग के बीच की दूरी काफी कम हो सकती है. उन्होंने कहा कि,इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ यूनिवर्सिटी शहरों की नजदीकी से इंडस्ट्री और अकादमी का मनचाहा मेलजोल बढ़ेगा और दोनों के बीच का अंतर कम होगा.

प्रोफेसर सीमा शर्मा ने भी इस प्रपोजल को रोजगार पैदा करने वाला एक बड़ा ज़रिया बताया। उन्होंने कहा कि, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप से रोजगार के बहुत सारे मौके मिलेंगे. उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा पर आधारित विकास के जरिए ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है.

महिलाओं और समावेशन को बढ़ावा
हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी, खासकर टेक्निकल और लैब-इंटेंसिव कोर्स में, पर खास ध्यान दिया गया है. बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का प्रस्ताव है, जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) से बनाया जाएगा. जुनेजा ने इसे बहुत जरूरी और देर से उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि, इस प्रस्ताव से STEM और टेक्निकल हायर एजुकेशन में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी.

प्रोफेसर शर्मा ने आगे कहा कि, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज (SHE) सहित महिलाओं पर केंद्रित पहल का दूरगामी आर्थिक असर होगा. उन्होंने कहा कि,.SHE एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और भारत को एक हाई इनक्लूजन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ले जाएगा. उनके अनुसार, महिलाओं पर केंद्रित उपायों और रोजगार से जुड़े शिक्षा सुधारों के मेल से ज़्यादा नौकरियां, ज्यादा बिजनेस और ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे.

नए इंस्टीट्यूशन और सेक्टर पर फोकस
बजट में पूर्वी इलाके में एक नया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (NID) बनाने, साथ ही तीन नए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPERs) और सात मौजूदा NIPERs को अपग्रेड करने का भी ऐलान किया गया.

एग्रो फाउंडेशन के CEO चरण सिंह ने बजट को शिक्षा के लिए बहुत प्रगतिशील बताया. उन्होंने कहा कि, युवाओं और उनकी ट्रेनिंग पर फोकस है. उन्होंने कहा कि, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटैलिटी इंस्टिट्यूट, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टिट्यूट बहुत आगे की सोच वाली पहलें हैं जो विरासत को बढ़ावा देती हैं और हमारे युवाओं को जोड़ती हैं.

स्कूल लीडर्स ने भी एआई, स्किल्स और रिसर्च पर जोर देने का स्वागत किया. सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल कुरियाकोस वी के ने कहा कि एआई, भाषा, किताबों और स्किल्स के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहलें बहुत पहले से होनी चाहिए थीं. उन्होंने कहा कि, दुनिया भर में बढ़ती जरूरतों के हिसाब से एआई और स्किल्स को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है. उन्होंने कहा कि, भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं और हमारे युवाओं को नई स्किल्स और AI से मजबूत बनाया जाना चाहिए.

साथ ही, कुरियाकोस ने मौजूदा स्कूल और कॉलेज के आधारभूत संरचना की हालत, खासकर ग्रामीण भारत में, के बारे में गंभीर चिंताएं जताईं. उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने के साथ-साथ नए संस्थान भी शुरू करने चाहिए.

उन्होंने कहा कि, ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना और सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए. कई स्कूलों में ठीक से टॉयलेट, पीने का पानी या फ़र्नीचर भी नहीं है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी और प्रशासनिक बोझ क्लासरूम में पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं. उन्होंने ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गाइडबुक पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता की ओर भी इशारा किया, और कहा कि स्कूलिंग का मुख्य मकसद कमजोर हो रहा है.

फंडिंग लेवल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
पॉलिसी की दिशा का स्वागत करते हुए, कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि फंडिंग लेवल अभी भी ठीक-ठाक है. ग्रेटर नोएडा के जेएम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा कि एजुकेशन एलोकेशन में साल-दर-साल लगभग 8.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

उन्होंने कहा कि, हालांकि यह भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि शिक्षा को नौकरियों और बिज़नेस से जोड़ने की जरूरत को पहचाना गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें आने वाले सालों में और ज्यादा आवंटन की उम्मीद है.

