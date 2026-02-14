भारत बनेगा ग्लोबल टेक हब, विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक 'टैक्स फ्री' ऑफर
बजट 2026-27 टैक्स छूट और भारी निवेश के साथ भारत को क्लाउड और एआई का वैश्विक हब बनाकर 2047 तक डिजिटल क्रांति सुनिश्चित करेगा.
Published : February 14, 2026 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने बजट 2026-27 के माध्यम से देश को तकनीकी दुनिया का 'ग्लोबल हब' बनाने के लिए एक बड़ा दांव खेला है. शनिवार को सरकार ने घोषणा की कि विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को भारत में निवेश करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे (टैक्स में छूट) दी जाएगी. इस कदम का सीधा उद्देश्य भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के सबसे आकर्षक देशों की सूची में सबसे ऊपर लाना है.
क्या है टैक्स हॉलिडे का मतलब?
सरल शब्दों में कहें तो, जो विदेशी क्लाउड कंपनियां भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित करेंगी और यहां से अपनी सेवाएं देंगी, उन्हें साल 2026-27 से लेकर 2046-47 तक भारत में होने वाली अपनी कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. यह छूट कुछ जरूरी शर्तों के साथ दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे बड़ी वैश्विक कंपनियों को भारत में लंबे समय तक निवेश करने का भरोसा मिलेगा.
भारी निवेश और बढ़ती क्षमता
भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में पहले से ही करीब $70 बिलियन (लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये) का निवेश चल रहा है. इसके अलावा, $90 बिलियन की नई परियोजनाओं की घोषणा भी हो चुकी है. वर्तमान में भारत की क्लाउड डेटा सेंटर क्षमता 1,280 मेगावाट है, जिसके 2030 तक चार से पांच गुना बढ़ने की उम्मीद है.
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत
बजट में तकनीकी विकास को हर स्तर पर मजबूती देने के लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' को भी लॉन्च किया गया है. इसके लिए ₹1,000 करोड़ का फंड रखा गया है. यह मिशन मुख्य रूप से भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनों और उपकरणों के डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देगा. अब तक इस योजना के लिए 149 आवेदन मिल चुके हैं, जो दिखाता है कि उद्योग जगत इसमें कितनी रुचि ले रहा है.
IT सेक्टर के लिए राहत
भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्रों में से एक है, जो $220 बिलियन से अधिक का निर्यात करता है. बजट में इस क्षेत्र के लिए 15.5 प्रतिशत का सेफ हार्बर मार्जिन प्रस्तावित किया गया है. यह कदम कर विवादों को कम करने और व्यापार को आसान बनाने में मदद करेगा.
वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भविष्य
पूरी दुनिया में इस समय AI और डेटा को सुरक्षित रखने वाले केंद्रों (डेटा सेंटर) के लिए होड़ मची है. UNCTAD के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में हुए बड़े प्रोजेक्ट्स में 20% से ज्यादा हिस्सा डेटा सेंटर्स का था. भारत की यह नई नीति उसे इस वैश्विक रेस में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश करती है.
