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BSNL का शानदार ऑफर: ₹2,449 के सालाना रिचार्ज पर अब 380 दिनों की वैलिडिटी और मुफ्त बीमा कवर

सांकेतिक फोटो ( BSNL )

हैदराबाद: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक खास फेस्टिव ऑफर लेकर आई है. कंपनी अपने लोकप्रिय ₹2,449 वाले सालाना रिचार्ज प्लान (STV 2449) पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 15 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी दे रही है. इस सीमित अवधि के ऑफर के तहत ग्राहकों को कुल 380 दिनों की सेवा मिलेगी. हालांकि, इस विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के पास 30 नवंबर 2026 तक का ही समय है.

सिर्फ ₹6.44 प्रतिदिन का खर्च और 15 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी

सामान्य तौर पर BSNL के ₹2,449 वाले प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. लेकिन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों को 15 दिन अतिरिक्त दिए जा रहे हैं. कुल 380 दिनों की वैलिडिटी के हिसाब से इस प्लान का प्रतिदिन खर्च मात्र ₹6.44 के आसपास पड़ता है, जो इसे बाजार के सबसे किफायती सालाना प्लान्स में से एक बनाता है. यह ऑफर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश के प्रमुख टेलीकॉम सर्किलों में उपलब्ध है.

रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा

इस प्लान में मिलने वाले मुख्य टेलीकॉम फायदों की बात करें, तो ग्राहकों को पूरे 380 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 मुफ्त SMS भी दिए जा रहे हैं. दैनिक 2GB डेटा की सीमा समाप्त होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाती है, जो अगले दिन फिर से रीसेट हो जाती है.