BSNL ने दूसरी तिमाही में 93% राजस्व लक्ष्य हासिल किया, सिंधिया ने बताया आशाजनक संकेत
BSNL ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 5,347 करोड़ रुपये का राजस्व हालिस किया. मंत्री सिंधिया ने पुनरुद्धार के संकेतों की सराहना की.
Published : October 30, 2025 at 5:24 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: देश की सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अब तक वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए अपने राजस्व लक्ष्य का 93% हासिल कर लिया है, यानी बीएसएनएल ने Q2 में 5347 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि लक्ष्य 5740 करोड़ रुपये का था. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राजस्व घोषणा के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने संकेत दिया कि यह बीएसएनएल के खराब वित्तीय प्रदर्शन और दूसरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा से उबरने के प्रयासों का आशाजनक संकेत है, जैसा कि लंबे समय से होता आ रहा है.
सिंधिया के अनुसार, बीएसएनएल ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल 11,134 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है, जो वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार का संकेत भी देता है. उन्होंने कहा, "दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, हमने लक्ष्य का 93% हासिल कर लिया, जो पिछले साल के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे कुल राजस्व में वृद्धि की संभावना को बनाए रखता है."
उन्होंने आगे कहा कि सरकार अभी भी BSNL के कायाकल्प के लक्ष्य पर काम कर रही है और वित्त वर्ष 2026 तक राजस्व में 20% वृद्धि या 27,500 करोड़ रुपये हासिल करने के लिए काम करेगी. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, "बीएसएनएल की स्पष्ट प्रगति संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए तकनीकी धन और व्यवसाय पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के संयुक्त प्रभावों का परिणाम प्रतीत होती है."
ARPU वृद्धि मजबूत ग्राहक जुड़ाव का संकेत
बीएसएनएल के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषता उसके औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) में स्पष्ट सुधार था, जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक प्रमुख संकेतक है, एआरपीयू में क्रमिक रूप से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पहली तिमाही के 81 रुपये प्रति यूजर से बढ़कर दूसरी तिमाही में 91 रुपये प्रति यूजर हो गया.
सिंधिया ने कहा, "ARPU (Average Revenue Per User) में वृद्धि दर्शाती है कि हमारा ग्राहक आधार मजबूत और ज्यादा सक्रिय होता जा रहा है." उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश (पूर्व), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा एआरपीयू दर्ज किया गया है, जो कुछ सर्किलों में 214 रुपये तक पहुंच गया है.
हालांकि, संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश, झारखंड और कोलकाता जैसे क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन की ओर भी इशारा किया, जहां एआरपीयू लगभग 60 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. उन्होंने कहा, "हमें सेवा की गुणवत्ता बढ़ाकर, नेटवर्क कवरेज का विस्तार करके और यह सुनिश्चित करके इस अंतर को पाटना होगा कि हर क्षेत्र के ग्राहकों को समान स्तर की विश्वसनीयता और डिजिटल पहुंच मिले."
सरकार का दक्षता और पैमाने पर जोर
सिंधिया ने बीएसएनएल को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाने की सरकार की व्यापक रणनीति दोहराई. दूरसंचार मंत्रालय ने कंपनी को अगले साल अपने उपभोक्ता गतिशीलता व्यवसाय में 50 प्रतिशत वृद्धि और उद्यम सेवाओं में 25-30 प्रतिशत विस्तार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य "बीएसएनएल के अखिल भारतीय नेटवर्क, जनता के विश्वास और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर" इसे एक स्थायी दूरसंचार महाशक्ति के रूप में पुनर्निर्मित करना है.
उन्होंने परिचालन दक्षता में सुधार और बढ़ते पैमाने को सकारात्मक नकदी प्रवाह में बदलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "राजस्व में वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन लागत से ज्यादा तेजी से बढ़ना भी जरूरी है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का हर एक रुपया बीएसएनएल की दीर्घकालिक नींव को मजबूत करे."
सकारात्मक गति के बावजूद चुनौतियां
हालांकि BSNL ने वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में ठोस तिमाही नतीजे पेश किए, लेकिन उसे अपनी रिकवरी की राह पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ बाधाएं तकनीकी सीमाओं और 4G रोलआउट में देरी से संबंधित हैं, जबकि बड़े पैमाने पर बीएसएनएल अपना व्यवसाय एक कड़े प्रतिस्पर्धी माहौल में संचालित करता है, खासकर जियो, एयरटेल और Vi जैसी निजी कंपनियों से. विश्लेषकों का मानना है कि निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल का अपेक्षाकृत कम औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (एआरपीयू) डिजिटल रूप से बदलाव और ग्राहकों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करता है.
उद्योग के एक विश्लेषक ने कहा, "तिमाही लक्ष्य का 93% हासिल करना उत्साहजनक है, लेकिन 5G के आगमन और बढ़ती उपभोक्ता अपेक्षाओं के साथ दूरसंचार बाजार तेजी से बदल रहा है. बीएसएनएल को अब ब्रांड के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा, साथ ही अपने परिसंपत्ति आधार का अधिक सार्थक तरीके से मुद्रीकरण करना होगा."
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि 4G के बड़े पैमाने पर शुरू हो जाने के बाद "प्रौद्योगिकी में वृद्धि" होगी और शायद 5G भी आएगा.
बदलाव के संकेत
बीएसएनएल को सरकार के पुनरुद्धार पैकेजों, पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन और स्वदेशी 4G प्रौद्योगिकी (सी-डॉट के साथ मिलकर) की एक श्रृंखला से लाभ हुआ है, ये उपाय BSNL को न केवल सेवा प्रदाता के रूप में बल्कि भारत के डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा बनाएंगे.
हालांकि, उद्योग जगत के जानकार सतर्क और आशावादी बने हुए हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नजर रखने वाले एक विश्लेषक ने कहा, "BSNL ने घाटे को कम करने से लेकर विकास की गति को फिर से हासिल करने तक, एक महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली है. अगली दो तिमाहियों से पता चलेगा कि क्या यह प्रगति निरंतर लाभकारी (profitability) में तब्दील हो पाएगी."
