BSNL ने दूसरी तिमाही में 93% राजस्व लक्ष्य हासिल किया, सिंधिया ने बताया आशाजनक संकेत

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में BSNL के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की ( ANI )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: देश की सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अब तक वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए अपने राजस्व लक्ष्य का 93% हासिल कर लिया है, यानी बीएसएनएल ने Q2 में 5347 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि लक्ष्य 5740 करोड़ रुपये का था. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राजस्व घोषणा के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने संकेत दिया कि यह बीएसएनएल के खराब वित्तीय प्रदर्शन और दूसरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा से उबरने के प्रयासों का आशाजनक संकेत है, जैसा कि लंबे समय से होता आ रहा है. सिंधिया के अनुसार, बीएसएनएल ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल 11,134 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है, जो वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार का संकेत भी देता है. उन्होंने कहा, "दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, हमने लक्ष्य का 93% हासिल कर लिया, जो पिछले साल के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे कुल राजस्व में वृद्धि की संभावना को बनाए रखता है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार अभी भी BSNL के कायाकल्प के लक्ष्य पर काम कर रही है और वित्त वर्ष 2026 तक राजस्व में 20% वृद्धि या 27,500 करोड़ रुपये हासिल करने के लिए काम करेगी. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, "बीएसएनएल की स्पष्ट प्रगति संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए तकनीकी धन और व्यवसाय पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के संयुक्त प्रभावों का परिणाम प्रतीत होती है." ARPU वृद्धि मजबूत ग्राहक जुड़ाव का संकेत

बीएसएनएल के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषता उसके औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) में स्पष्ट सुधार था, जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक प्रमुख संकेतक है, एआरपीयू में क्रमिक रूप से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पहली तिमाही के 81 रुपये प्रति यूजर से बढ़कर दूसरी तिमाही में 91 रुपये प्रति यूजर हो गया. सिंधिया ने कहा, "ARPU (Average Revenue Per User) में वृद्धि दर्शाती है कि हमारा ग्राहक आधार मजबूत और ज्यादा सक्रिय होता जा रहा है." उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश (पूर्व), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा एआरपीयू दर्ज किया गया है, जो कुछ सर्किलों में 214 रुपये तक पहुंच गया है. हालांकि, संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश, झारखंड और कोलकाता जैसे क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन की ओर भी इशारा किया, जहां एआरपीयू लगभग 60 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. उन्होंने कहा, "हमें सेवा की गुणवत्ता बढ़ाकर, नेटवर्क कवरेज का विस्तार करके और यह सुनिश्चित करके इस अंतर को पाटना होगा कि हर क्षेत्र के ग्राहकों को समान स्तर की विश्वसनीयता और डिजिटल पहुंच मिले."