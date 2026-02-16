RBI ने प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग पर लगाई रोक, बीएसई, Groww और Angel One के शेयर गिरे
RBI के नए नियमों से ब्रोकर्स की कर्ज सीमा कम हुई, जिससे BSE और Angel One के शेयर 10% तक गिर गए. ट्रेडिंग घटेगी.
Published : February 16, 2026 at 3:47 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में 16 फरवरी 2026 को बड़ी हलचल देखी गई. कैपिटल मार्केट से जुड़ी दिग्गज कंपनियों, विशेष रूप से BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज), Angel One और Groww के शेयरों में 2% से लेकर 10% तक की जोरदार गिरावट दर्ज की गई. इस बड़ी बिकवाली के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्रोकर्स और मार्केट मध्यस्थों (Intermediaries) के लिए बैंक कर्ज के नियमों को कड़ा करना है.
RBI का नया सर्कुलर और कड़े नियम
13 फरवरी को RBI ने बैंकों द्वारा कैपिटल मार्केट प्रतिभागियों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित करना और डेरिवेटिव मार्केट (F&O) में बढ़ती सट्टेबाजी और जोखिम को कम करना है.
नए नियमों की मुख्य बातें
प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग पर बैन: अब बैंक किसी भी ब्रोकर को उसकी अपनी कंपनी के पैसे से ट्रेडिंग करने के लिए कर्ज नहीं दे पाएंगे.
100% कोलैटरल की अनिवार्यता: बैंकों को अब ब्रोकरों को दिए जाने वाले अधिकांश ऋण के बदले 100% सुरक्षा लेनी होगी. इसमें नकद का एक बड़ा हिस्सा होना अनिवार्य कर दिया गया है.
मार्जिन ट्रेडिंग पर लगाम: इन नियमों से ब्रोकरों की मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा देने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा.
किन कंपनियों पर कितना असर पड़ा?
बाजार खुलते ही कैपिटल मार्केट इंडेक्स में भारी गिरावट देखी गई.
BSE Ltd: सबसे ज्यादा असर BSE पर दिखने की आशंका है. Jefferies की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग पर नए प्रतिबंधों के कारण एक्सचेंज ऑपरेटर की कमाई में 10% तक की कमी आ सकती है. सुबह के कारोबार में BSE का शेयर 10% तक टूट गया.
Angel One और Groww: एंजेल वन के शेयर 4% और ग्रो के शेयर लगभग 3.5% गिर गए. जानकारों का मानना है कि एंजेल वन को अपनी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, जबकि ग्रो को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि RBI का यह कदम बैंकिंग सिस्टम को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए उठाया गया है. हालांकि, इससे बाजार की 'लिक्विडिटी' (नकदी प्रवाह) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. प्रॉपराइटरी डेस्क बाजार में आर्बिट्राज और मार्केट मेकिंग का काम करते हैं, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच का अंतर कम रहता है. नियमों के कड़े होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आने की संभावना है.
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे. हाल ही में सरकार द्वारा F&O पर बढ़ाए गए ट्रांजैक्शन टैक्स और अब RBI के इन कड़े नियमों से रिटेल निवेशकों और बड़े ब्रोकर्स दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं.
