RBI ने प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग पर लगाई रोक, बीएसई, Groww और Angel One के शेयर गिरे

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में 16 फरवरी 2026 को बड़ी हलचल देखी गई. कैपिटल मार्केट से जुड़ी दिग्गज कंपनियों, विशेष रूप से BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज), Angel One और Groww के शेयरों में 2% से लेकर 10% तक की जोरदार गिरावट दर्ज की गई. इस बड़ी बिकवाली के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्रोकर्स और मार्केट मध्यस्थों (Intermediaries) के लिए बैंक कर्ज के नियमों को कड़ा करना है. RBI का नया सर्कुलर और कड़े नियम

13 फरवरी को RBI ने बैंकों द्वारा कैपिटल मार्केट प्रतिभागियों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित करना और डेरिवेटिव मार्केट (F&O) में बढ़ती सट्टेबाजी और जोखिम को कम करना है. नए नियमों की मुख्य बातें प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग पर बैन: अब बैंक किसी भी ब्रोकर को उसकी अपनी कंपनी के पैसे से ट्रेडिंग करने के लिए कर्ज नहीं दे पाएंगे. 100% कोलैटरल की अनिवार्यता: बैंकों को अब ब्रोकरों को दिए जाने वाले अधिकांश ऋण के बदले 100% सुरक्षा लेनी होगी. इसमें नकद का एक बड़ा हिस्सा होना अनिवार्य कर दिया गया है. मार्जिन ट्रेडिंग पर लगाम: इन नियमों से ब्रोकरों की मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा देने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा.